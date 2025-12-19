FİNANS

Green Card'a başvuracaklara kötü haber! Süresiz askıya alındı: İşte sebebi!

'Green Card başvuruları ne zaman?' soruları, yeni seneye girmeye kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Bu sene Green Card'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye'den başvuruları bekleyenler için kötü haber geldi. Green Card başvuruları ABD hükümeti tarafından süresiz askıya alındı.

Doğukan Akbayır

ABD İç Güvenlik Bakan Kristi Noem, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda ABD'nin Çeşitlilik Vizesi (DV) yani Green Card olarak bilinen programı durdurma talimatı verdiğini açıkladı.

SÜRESİZ ASKIYA ALINDI

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem'in açıklaması, Ekim ayında başlaması gereken Green Card başvurularında rekor gecikmenin yaşandığı ve milyonlarca kişinin başvuruların ne zaman başlayacağını merak ettiği zamanda geldi.

ABD İç Güvenlik Bakanı, ABD'de yasal ikamet hakkı tanıyan Green Card programını askıya aldıklarını duyurdu.

KARARDA BROWN UNİVERSİTESİ'NDEKİ SALDIRI ETKİLİ OLDU

Noem açıklamasında, ABD'deki Brown Üniversitesi'nde 13 Aralık günü iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı işaret etti. 'Brown Üniversitesi saldırganı Claudio Manuel Neves Valente, 2017 yılında çeşitlilik göçmen vize programı (DV1) aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapmış ve yeşil kart almıştır. Bu alçak kişinin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi.' diyen Noem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: '2017'de Başkan Trump, DV1 programı kapsamında ülkeye giren bir DEAŞ teröristinin New York'ta gerçekleştirdiği ve sekiz kişinin ölümüne yol açan yıkıcı kamyon saldırısının ardından bu programı sona erdirmek için mücadele etti.

Başkan Trump'ın talimatı üzerine, bu felaket programdan daha fazla Amerikalının zarar görmemesini sağlamak için USCIS'e DV1 programını derhal durdurma talimatı veriyorum.'

