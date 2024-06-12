Gri Liste hamlesi! Mehmet Şimşek Singapur'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu ay sonunda yapılacak Türkiye'nin gri listeden çıkabileceği Mali Eylem Görev Gücü (FATF) toplantısına katılmak için Singapur'a gidecek.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak Şimşek'in de 28 Haziran'daki ilgili toplantıya katılmak için Singapur'a gideceğini söyledi.

FATF, Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.

Türkiye 40 standardının 39'u ile uyumlu. FATF'tan bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirme için ülkeyi ziyaret etmişti.





