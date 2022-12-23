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GSB personel alımı antrenörlük başvurusu nasıl yapılır? 2023 GSB personel alımı başvuru tarihleri ve antrenörlük şartları!

23.12.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB personel alımı açıklamasının ardından antrenörlük başvurusunun nasıl yapılacağı ve şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakanlık bünyesine 924 antrenör alınacağı belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan duyuru sonrası birçok kişi arama motorlarında "GSB personel alımı antrenörlük başvuruları ne zaman? GSB personel alımı antrenörlük başvurusu nasıl yapılır?" soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte detaylar...

GSB personel alımı antrenörlük başvurusu nasıl yapılır? 2023 GSB personel alımı başvuru tarihleri ve antrenörlük şartları!

GSB personel alımı antrenörlük başvurusu tarihi merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 924 antrenör alımı yapılacağını belirtti. Peki, GSB personel alımı antrenörlük başvuruları ne zaman? GSB personel alımı antrenörlük başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

GSB PERSONEL ALIMI ANTRENÖRLÜK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

GSB'ye antrenör alımı yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, antrenör alımı ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 924 antrenör alınacağını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"KPSS ile 34 branşta 685, millilik kapsamında ise 26 branşta 239 olmak üzere toplam 924 sözleşmeli antrenör alımı yapacağız...

Sizlerin varlığı, sizlerin inancı, gayretli enerjisi hem bizler için, hem bakanlık ailesi için, hem de 85 milyon için çok büyük öneme haiz. Bakanlığımızda 5 binden fazla antrenör var. Bu sayıyı her geçen gün büyütüyoruz, güçlendiriyoruz. Sağlıklı, güçlü dinamik bir toplumun tohumlarını sizlerin gayretlerinizle atıyoruz. Bu çok ama çok kıymetli bir vazife."

GSB PERSONEL ALIMI ANTRENÖRLÜK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

GSB'ye antrenör alımına ilişkin detaylar henüz belli olmadı.

Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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