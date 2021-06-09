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GSS borçları siliniyor! İşte sağlanan tüm imkânlar...

09.06.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis’ten geçmesinin ardından yasalaşan yeni kanun ile birlikte Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan vatandaşların, yapılandırma ile birlikte büyük bir yükten kurtulmuş olacak. Yapılacak gelir testi ile birlikte GSS borçlarının faizleri silinecek.

GSS borçları siliniyor! İşte sağlanan tüm imkânlar...

Milyonları borçtan kurtaracak yapılandırma yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçti. Gelir testinde geliri düşük olan vatandaşların tüm borcu silinmiş olacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yasa yürürlüğe girecek.

Yasa, GSS borcu olanlara önemli bir imkan tanıyor. Buna göre; birikmiş GSS borcu bulunanlar, 31 Aralık’a dek yalnızca anaparayı ödeyerek yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak. Gecikme faizi-cezası silinecek. GSS borcu bulunanlar adına ikinci bir durum da gelir testi ile ortaya çıkmış olacak.

Bugüne dek hiç gelir testine girmemiş olanlar için 30 Kasım'a kadar zaman verildi.

Bu zaman içerisinde kaymakamlıklara giderek gelir testine girenlerden hane içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin brüt tutarının 3'te 1'inden az çıkanların (bin 192 Türk lirası) borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

KİMLER YARARLANACAK?

e-Devlet'ten GSS borcu görünenler.

Geçmişte GSS primini ödemeyenler.

30 Nisan 2021 öncesinden prim borcu birikenler.

HANGİ İMKANLAR VAR?

Taksit yapmak isteyenin borcu yapılandırılacak.

Borcunu 31 Aralık'a kadar ödeyenin tüm gecikme cezaları silinecek.

Gelir testinde geliri düşük çıkanın borcu silinecek, primini devlet ödeyecek.

36 aya kadar vade imkanı olacak.

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GELİR TESTİNDE ŞARTLAR NELER?

Tüm aile sağlık hizmetinden yararlanacak.

Kişi başı gelir bin 192 Türk lirasının altında çıkanlar prim ödemeyecek.

Aylık 107 Türk lirası ile tüm aile sağlık hizmeti alacak.

Test sonucu geliri bin 192 Türk lirasının üstünde çıkanlar prim ödeyecek.

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