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GSS prim borçları için zaman daralıyor: 31 Temmuz’a kadar SGK’ya başvurun! Asgari ücretin 3’te 1’inin altındaki borçlar silinecek…

13.07.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSS prim borcu silinecek mi? sorusu Temmuz ayının gelmesi ile gündemdeki sıcaklığını artırmış durumda. GSS prim borcunu sildirmek isteyenler için şartlar belli oldu. SGK’ya 31 Temmuz tarihine kadar başvurmak gerekiyor. Hane içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında olanın borcu silinecek. Üzerinde olanlar anaparayı 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödemeleri halinde ise, Aralık 2022 ve öncesindeki tahakkuk edilen gecikme cezası ve gecikme zammını ödemeyecek.

GSS prim borçları için zaman daralıyor: 31 Temmuz’a kadar SGK’ya başvurun! Asgari ücretin 3’te 1’inin altındaki borçlar silinecek…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, sosyal güvencesi olmayıp da gelir testi yaptırmayan kişilerin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gelir tespiti yaptırmaları halinde; hane içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında olan kişilerin GSS prim borçlarının silineceğini ve sağlığa erişimlerinin sağlanacağını belirtti.

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31 AĞUSTOS’A KADAR ÖDEYENE GECİKME ZAMMI VE CEZALAR SİLİNİYOR

SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal güvencesi olmayıp da gelir testi yaptırmayan kişilerin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gelir tespiti yaptırmaları halinde; hane içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında olan kişilerin GSS prim borçlarının silineceğini ve sağlığa erişimleri sağlanacaktır. Hane içi kişi başı geliri, brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar ise Genel Sağlık Sigortası priminin anaparasını 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödemeleri halinde, 2022/Aralık ayı ve öncesinde tahakkuk eden gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir” dedi.

TÜRK LİRASI (381)

Gelir testi yaptırmak isteyen kişilerin mutlaka Adres Kayıt Sisteminde yer alan ikametlerinin bulunduğu yerdeki, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerektiğini belirten Göksoy, bu konuda vatandaşların duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

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GSS

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