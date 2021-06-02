GSS prim borçlarına yapılandırma gelecek mi? Gözler Meclis’te…

Geçen senenin Kasım ayında çıkan kanun ile vergi ve sigorta prim borçları için yapılandırmaya gidilmişti. GSS prim borçlarına yeniden yapılandırma gelip gelmeyeceğine ilişkin vatandaş gözünü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden gelecek karara çevirdi. Geçtiğimiz sene yapılandırma imkânından 1 buçuk milyona yakın kişi faydalanmıştı.

GSS PRİM BORÇLARINA YAPILANDIRMA GELECEK Mİ?

Borçların yapılandırılmasıyla ilgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclis’ine sunuldu. GSS prim borçlarına yapılandırma gelip gelmeyeceğine dair net açıklama TBMM’den çıkan karara göre belli olacak. 2020 Kasım ayında TBMM’den çıkan kanun ile vergi ve sigorta prim borçlarında yapılandırmaya gidilmiş ve kanundan 1 buçuk milyona yakın vatandaş yararlanmıştı. Bu yıl için vergi yapılandırmasıyla ilgili net karar henüz belli değil.

VERGİ YAPILANDIRILMASINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Doğan yazısının devamında Meclis’e prim borçlarının yapılandırılmasına imkan tanınan yeni bir kanun teklifi sunulduğunu, Bağ-Kur’lusundan işçi statüsünde çalışana, isteğe bağlı sigortası olanlardan genel sağlık sigortası kapsamında prim borcu olanlara kadar birçok kesimin sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılacağını belirtti. Ek olarak daha önce yasadan yararlanamayanların da bu kez çıkacak olan yasadan yararlanabileceğini ve böyle salgın nedeniyle borçlarını ödeyemeyenlere imkân tanındığını da dile getirdi.