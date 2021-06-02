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GSS prim borçlarına yapılandırma gelecek mi? Gözler Meclis’te…

02.06.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 nedeniyle işini kaybeden pek çok vatandaş GSS prim borçlarına yapılandırılma gelip gelmeyeceğine ilişki olarak gözünü kulağını TBMM’den gelecek karara dikti. 2020 yılının çıkan kanun ile yapılandırılmaya gidilmişti.

GSS prim borçlarına yapılandırma gelecek mi? Gözler Meclis’te…

Geçen senenin Kasım ayında çıkan kanun ile vergi ve sigorta prim borçları için yapılandırmaya gidilmişti. GSS prim borçlarına yeniden yapılandırma gelip gelmeyeceğine ilişkin vatandaş gözünü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden gelecek karara çevirdi. Geçtiğimiz sene yapılandırma imkânından 1 buçuk milyona yakın kişi faydalanmıştı.

GSS PRİM BORÇLARINA YAPILANDIRMA GELECEK Mİ?

Borçların yapılandırılmasıyla ilgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclis’ine sunuldu. GSS prim borçlarına yapılandırma gelip gelmeyeceğine dair net açıklama TBMM’den çıkan karara göre belli olacak. 2020 Kasım ayında TBMM’den çıkan kanun ile vergi ve sigorta prim borçlarında yapılandırmaya gidilmiş ve kanundan 1 buçuk milyona yakın vatandaş yararlanmıştı. Bu yıl için vergi yapılandırmasıyla ilgili net karar henüz belli değil.

VERGİ YAPILANDIRILMASINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Doğan yazısının devamında Meclis’e prim borçlarının yapılandırılmasına imkan tanınan yeni bir kanun teklifi sunulduğunu, Bağ-Kur’lusundan işçi statüsünde çalışana, isteğe bağlı sigortası olanlardan genel sağlık sigortası kapsamında prim borcu olanlara kadar birçok kesimin sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılacağını belirtti. Ek olarak daha önce yasadan yararlanamayanların da bu kez çıkacak olan yasadan yararlanabileceğini ve böyle salgın nedeniyle borçlarını ödeyemeyenlere imkân tanındığını da dile getirdi.

VERGİ YAPILANDIRILMASI HANGİ AYLARI KAPSAYACAK?

Doğan, yazısında vergi yapılandırmasından kimlerin nasıl yararlanacağını da anlattı. Sosyal güvenlik sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primleri, genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik destek primi ile bu borçlara ait gecikme zammı, cezası ve faizi yeniden yapılandırılabileceğini belirtti. İkinci olarak isteğe bağlı sigorta yaptırıp da prim borcu olanların da yapılandırmadan yararlanabileceğini duyurdu. Borç yapılandırması 2021 Nisan ayı ve öncesi döneme yönelik gerçekleşeceğini de açıkladı.

GSS prim borçlarına yapılandırma gelecek mi? Gözler Meclis’tee

VERGİ YAPILANDIRMASINDA BORÇ NASIL ÖDENİR?

Vatandaş vergi yapılandırmaya başvurduğunda borcunu ödeme için iki seçeneği bulunmaktadır. Bunlardan biri borcunu peşin olarak ödemek, diğeri de taksit seçeneğidir. Taksit seçeneğini seçen vatandaşlar 6-9-12-18 ay taksit imkanından yararlanabilecek. Taksitler ise 2 ayda bir ödenecek ve en fazla 18 ay taksitlendirilebilecek. Borçlar iki ayda bir ödeneceğinden 18 aylık taksitlendirmeyi tercih edenler borçlarını 36 ayda ödemiş olacak.

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