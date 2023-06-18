GSS PRİM BORCU 2023: Asgari ücret zammı ile GSS primi ne kadar olacak? Temmuz ayında Genel Sağlık Sigortası primi de yükselecek

GSS prim borcunun ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar 19 Haziran 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan 2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sebebiyle hız kazandı. Geçen sene 100'e yakın bir artış yapılan ve bu yıl başında yüzde 54,7 zamla net 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücrette ara zam için gözler 2. toplantıda olacak. Temmuz ayında açıklanacak asgari ücret zammı ile GSS prim borcu da değişecek. Peki, GSS prim borcu ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar...

GSS PRİM BORCU NE KADAR, KAÇ TL?

GSS prim borcu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bilindiği üzere geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan vatandaşların primleri devlet karşılanıyor.

Öte yandan 2022'de Genel Sağlık Sigortası primi aylık 215 TL olarak açıklanmıştı.

Buna durumda asgari ücrete gelen yüzde 54,55'lik zamla birlikte GSS 332,5 TL oldu.

2023 GSS NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

GSS primleri asgari ücret zammı kadar artış gösterecek.

Genel Sağlık Sigortası hesaplaması brüt asgari ücretin yüzde 3'ü alınarak yapılıyor.

SGK, 2023'ün ilk 6 ayı için GSS primini aylık 300,24 TL olarak açıklamıştı. Bu bilgi baz alındığında asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde en düşük GSS primi 390,3 TL'ye, yüzde 40 zam yapılırsa 420,33 TL'ye, yüzde 50 zam yapılırsa 450,36 TL'ye çıkacak.

