GSS PRİMİ 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret zammı sonrası GSS primi ne kadar oldu, kaç TL?

GSS primi 2023 asgari ücret ara zammı hakkında yapılan son dakika açıklaması sonrası arama motorlarında sorgulanıyor. GSS primi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni asgari ücret 11 bin 402 TL olarak duyurması sonrası merak konusu oldu. Peki, asgari ücret ara zammı ile yeni GSS primi ne kadar oldu? İşte GSS primi ile ilgili merak edilenler...

GSS PRİMİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

GSS primleri asgari ücret zammı kadar artacak.

Bilindiği üzere, geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. GSS hesaplaması brüt asgari ücretin yüzde 3'ü alınarak ortaya çıkıyor.

SGK, 2023'ün ilk 6 ayı için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 TL olarak duyurmuştu.

GSS PRİMİ 2023 BELLİ OLDU

Buna göre asgari ücrete yüzde 34,04 zam geldiği için GSS primi 402 TL oldu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Asgari ücrete ara zan açıklandı. Temmuz ayından itibaren uygulanacak yeni asgari ücret brüt 13 bin 414 TL olurken net olarak 11 bin 402 TL oldu.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



