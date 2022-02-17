FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gübre fiyatları ne kadar düştü? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Gübre fiyatları ne kadar oldu?

Gübre fiyatları ne kadar düştü? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Gübre fiyatları ne kadar oldu?

17.02.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda çiftçilere yem ve gübre müjdesi verdi. Erdoğan'ın açıklaması sonrası gübre fiyatlarındaki son durum merak edildi. Peki gübre fiyatları ne kadar düştü? 2022'de gübre fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

Gübre fiyatları ne kadar düştü? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Gübre fiyatları ne kadar oldu?

"Gübre fiyatları ne kadar oldu?" sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında gübre fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki gübre fiyatları ne kadar oldu?

GÜBRE FİYATLARINDA NE KADAR İNDİRİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada çiftçiler için önemli bir duyuruda bulundu ve “Tarım Kredi Kooperatiflerindeki gübre fiyatlarında yüzde 30’a varan indirim yaptık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış merkezlerinde hafta başı itibarıyla üre ve çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim yaptık. Buna ilave olarak yarından itibaren CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yine yarından (17 Şubat Perşembe) itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır. Pancar üreticilerimizin mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesini 1 ay öne çekiyor, cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Bu sezonun pancar alım kesin fiyatını da hasattan önce açıklayacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum."

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ GÜBRE FİYATLARI NE KADAR?

Tarım Kredi Kooperatifleri de kimyevi gübre fiyatlarında indirime gitti. Yapılan indirime göre, 14.02.2022 tarihi itibariyle kimyevi gübrelerde % 30’a varan indirimler uygulandı ve ÜRE gübresi 9.200 TL, 20.20.0 gübresi 6.100 TL ve çay gübresi ise 7.500 TL’den satılmakta.

Eti Gübre ise yaptığı açıklama ile DAP gübresinde ve Amonyum Sulfat'ta indirim uyguladığını bildirdi.

Yapılan açıklamalara göre, Eti Gübre'nin çiftçileri desteklemek amacıyla 16.02.2022 tarihi itibariyle İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine özel DAP Gübresi ve Amonyum Sülfat''ta indirim yaptığı ifade edildi.

HANGİ GÜBRE NE KADAR OLDU?

DAP Gübresi güncel peşin fiyatı: 10250 TL/Ton

Amonyum Sülfat FOT Samsun Teslim Güncel Peşin Fiyatı: 5400 TL/Ton

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
17 Şubat altın fiyatları17 Şubat altın fiyatları
Herkesi ilgilendiriyor... Banka hesaplarınızı kontrol edin: Sonuçları çok ağır olabilir!Herkesi ilgilendiriyor... Banka hesaplarınızı kontrol edin: Sonuçları çok ağır olabilir!
Enerji krizi devam ediyor! Akaryakıt fiyatlarında rekor artışEnerji krizi devam ediyor! Akaryakıt fiyatlarında rekor artış
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturası talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturası talimatı

Ukrayna'dan peş peşe haberler! Köyü vurdular

Ukrayna'dan peş peşe haberler! Köyü vurdular

İkinci el araç fiyatında düşüş için tarih verildi! 1-2 ay içinde...

İkinci el araç fiyatında düşüş için tarih verildi! 1-2 ay içinde...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Bakan duyurdu: Elektrik faturalarında yüzde 25 indirim yolda...

Bakan duyurdu: Elektrik faturalarında yüzde 25 indirim yolda...

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Cinsel hayatınız uçuşa geçecek! Bunları bilmeniz yeterli

Cinsel hayatınız uçuşa geçecek! Bunları bilmeniz yeterli

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Prostat yorumu olay oldu! "İlişkiye..."

Prostat yorumu olay oldu! "İlişkiye..."

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.