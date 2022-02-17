Gübre fiyatları ne kadar düştü? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Gübre fiyatları ne kadar oldu?

"Gübre fiyatları ne kadar oldu?" sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında gübre fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki gübre fiyatları ne kadar oldu?

GÜBRE FİYATLARINDA NE KADAR İNDİRİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada çiftçiler için önemli bir duyuruda bulundu ve “Tarım Kredi Kooperatiflerindeki gübre fiyatlarında yüzde 30’a varan indirim yaptık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış merkezlerinde hafta başı itibarıyla üre ve çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim yaptık. Buna ilave olarak yarından itibaren CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla yine yarından (17 Şubat Perşembe) itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır. Pancar üreticilerimizin mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesini 1 ay öne çekiyor, cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Bu sezonun pancar alım kesin fiyatını da hasattan önce açıklayacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum."

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ GÜBRE FİYATLARI NE KADAR?

Tarım Kredi Kooperatifleri de kimyevi gübre fiyatlarında indirime gitti. Yapılan indirime göre, 14.02.2022 tarihi itibariyle kimyevi gübrelerde % 30’a varan indirimler uygulandı ve ÜRE gübresi 9.200 TL, 20.20.0 gübresi 6.100 TL ve çay gübresi ise 7.500 TL’den satılmakta.

Eti Gübre ise yaptığı açıklama ile DAP gübresinde ve Amonyum Sulfat'ta indirim uyguladığını bildirdi.

Yapılan açıklamalara göre, Eti Gübre'nin çiftçileri desteklemek amacıyla 16.02.2022 tarihi itibariyle İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine özel DAP Gübresi ve Amonyum Sülfat''ta indirim yaptığı ifade edildi.

HANGİ GÜBRE NE KADAR OLDU?

DAP Gübresi güncel peşin fiyatı: 10250 TL/Ton

Amonyum Sülfat FOT Samsun Teslim Güncel Peşin Fiyatı: 5400 TL/Ton

