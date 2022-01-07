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Gübre fiyatlarında indirim! Çiftçiye güzel haber

07.01.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurlarında başlayan düşüşlerin gübre fiyatlarına da indirim olarak yansıması devam ediyor. Gemlik Gübre, yaptığı kampanya ile gübre fiyatlarında yeni bir indirim daha yaptığını duyurdu. Gemlik Gübre, bugüne özel bir fiyat çalışması ile CAN%26 gübresinde yüzde 35 indirim yaparak, ton başına yeni fiyatını 6.075 TL olarak belirledi. İşte gübre fiyatlarındaki indirimle ilgili son dakika gelişmeleri...

Gübre fiyatlarında indirim! Çiftçiye güzel haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftalarda yaptığı açıklama sonrası döviz kurlarında başlayan düşüşler gübre fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı. Gemlik Gübre, yaptığı kampanya ile gübre fiyatlarında yeni bir indirim daha yaptığını duyurdu.

SON DAKİKA: ÇİFTÇİYE GÜBREDE İNDİRİM!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk tarımını, Türk çiftçisini ve milli ekonomiyi desteklemek adına Aralık 2021’de yapılan kampanya ile CAN%26 gübresinde yüzde 54 indirim yaparak bir gün içerisinde 88 bin ton gübreyi piyasalara arz eden Yıldırım Şirketler Grubu iştiraki Gemlik Gübre, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yükselen gübre üretim maliyetlerine rağmen, Türkiye gübre sanayisine yatırımlarını ve desteklerini kesmeyen Gemlik Gübre, bugüne özel bir fiyat çalışması ile CAN%26 gübresinde yüzde 35 indirim yaparak, ton başına yeni fiyatını 6.075 TL olarak belirledi.

Ayrıca gelen yoğun talepler neticesinde, Türkiye’de tüketimi yoğun olan ve ithal edilmesinden dolayı yüksek maliyetli ÜRE%46 gübresi de kampanyaya dâhil edildi.

ÜRE%46 gübresinde yüzde 20 indirim ile ton başına yeni fiyat 11.770 TL olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gemlik Gübre yetkilileri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tavsiye ve yönlendirmeleri ile Türk tarımının gelişimi ve milli ekonominin desteklenmesi adına yürütülen kampanya dâhilinde, piyasa koşullarına göre oldukça cazip bir fiyat ile gübre satışı sağlayacaklarını vurgulayarak, "Yapmış olduğumuz kampanyalar neticesinde, oldukça olumlu geri dönüşler almaktayız. Türk tarımının gelişmesi ve çiftçilerimizin desteklenmesi adına bu tarz kampanyalar oldukça önem arz etmektedir. Bu bilinç doğrultusunda indirim kampanyalarımızın sıklıkla devam edeceğini bildirmekten memnuniyet duyarız." ifadelerine yer verdiler.

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