Gül ithalatına karşı yılda 1,5 milyon dal üretiyor

Süs bitkileri üretiminde önemli bir potansiyele sahip Antalya'da, 25 yıldır karanfil ağırlıklı çiçek üreten Bulgan, yerli tüketicinin gül talebini karşılayabilmek için yaklaşık 20 yıl önce Elmalı ilçesindeki seralarında gül üretimine başladı.

Yaklaşık 70 dekarlık alanda başta kırmızı olmak üzere farklı renklerde gül yetiştiren Bulgan, yıllık 1,5 milyon dal kapasiteye ulaşarak ürünlerini Türkiye'nin 81 ilindeki tüketicilerle buluşturuyor.

YÜZDE 70'İ KIRMIZI RENKTE ÜRETİLİYOR

Mehmet Bulgan, AA muhabirine, Türkiye'de en fazla karanfil üretildiğini ve hem iç piyasaya hem de yurt dışına satıldığını söyledi.

Yerli tüketicinin güle karşı ilgisinin çiçek satıcılarını ithalata yönlendirdiğini anlatan Bulgan, ithalatı bir nebze de olsa azaltabilmek için gül üretimine başladığını ifade etti.

Elmalı ilçesinde gül üretimi için sera alanı oluşturduğunu aktaran Bulgan, "Yılda 1,5 milyon dal gül üretiyorum, Türkiye'nin her iline gönderiyorum. Beyaz, kırmızı her renkte üretim var ama ağırlıklı olarak kırmızı üretiyoruz, yüzde 70'i kırmızı, yüzde 30'u farklı renklerde." dedi.

Bulgan, üretimin en fazla yaz döneminde olduğunu belirterek, özellikle düğün sezonunda talebin arttığını kaydetti.

Serada güllerin dikilmesi, gübrelenmesi, sulanması ile ilgilenen Selman Bulgan da gül yetiştiriciliğinin daha fazla özen istediğini söyledi.

Şubat, mart aylarında budama yaptıklarını dile getiren Bulgan, "Nisan sonunda hasada başlıyoruz, hava şartlarına göre kasım, aralık aylarına kadar devam ediyoruz. Burada üretip, Antalya'ya gönderiyoruz, mezatlarda satışı yapılıyor. Sabah erken saatlerde toplanıyor, hava ısınmaya başladığında depolara götürülüyor ve orada da demet haline getiriliyor, paketleniyor." diye konuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır