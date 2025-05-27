Gülben Ergen'den Borsa İstanbul tepkisi: 'İnsan ülkesinin şirketlerine yatırım yapmasın'

Son günlerde yeniden sert dalgalanmalarla gündeme gelen Borsa İstanbul’a yönelik eleştiriler sosyal medyada artarken ünlü sanatçı Gülben Ergen, borsada yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda anlattı.

'BİN PİŞMAN OLSUN'

Ergen “İnsan ülkesinin şirketlerine yatırım yapmasın. Yaparsa bin pişman olsun. Ah etmek için bire bir bist100” sözleriyle yerli yatırımcıların içine düştüğü durumu özetledi.

İnsan ülkesinin şirketlerine yatırım yapmasın.

Yaparsa bin pişman olsun.

Ah etmek için bire bir #bist100 — Gülben Ergen (@gulbenergen) May 27, 2025

YORUMLAR ART ARDA GELDİ

Sanatçının paylaşımının altında yüzlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar sanatçıya destek verirken bazıları da bu çıkışı eleştirdi. Daha önce de zaman zaman ekonomik gelişmeler ve sosyal konular hakkında düşüncelerini paylaşan Ergen’in borsa çıkışı, hem finans çevrelerinde hem de sosyal medyada geniş yankı buldu.