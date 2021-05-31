Gümrük vergileri ve para cezaları silinecek mi?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yapılandırma paketinin içinde yer alan başlıklardan biri olan gümrük vergileri ve para cezalarının silinip silinmeyeceği de merak konusu oldu. Vatandaşlar diğer borçlarda olduğu gibi gümrük vergileri ve para cezalarında yapılandırma için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek…

GÜMRÜK VERGİLERİ VE PARA CEZALARI SİLİNECEK Mİ?

Yeni yasa ile gümrük vergileri ve para cezalarının silinmesi gibi bir durum söz konusu olmazken, yasanın ödeme noktasında büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Yasanın bir iki hafta içinde çıkması beklenirken, devlete vergi ve prim borçları olan vatandaşlar, yapılandırma başvurularını 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Ancak, genel sağlık sigortası prim borçları ile matrah ve vergi artırımı borçları bu uygulamanın dışında tutulacak.

VERGİ YAPILANDIRMASINDA TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

SSK ve vergi borcu yapılandırmasında borçlulardan 9, 12 ya da 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri istenecek. Bununla birlikte tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme gerçekleştirilemeyecek.

Ticaret Bakanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, YİKOB’lara ve belediyelere ödenecek borçların ilk taksitinin 30 Eylül tarihinde, SGK’ya olan borçların ilk taksitinin ise 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Peşin ödemeler ise ilk taksitin ödeme süresi içinde yapılacak.