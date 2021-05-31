Gümrük vergileri ve para cezaları silinecek mi?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yapılandırma paketinin içinde yer alan başlıklardan biri olan gümrük vergileri ve para cezalarının silinip silinmeyeceği de merak konusu oldu. Vatandaşlar diğer borçlarda olduğu gibi gümrük vergileri ve para cezalarında yapılandırma için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek…
Yeni yasa ile gümrük vergileri ve para cezalarının silinmesi gibi bir durum söz konusu olmazken, yasanın ödeme noktasında büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.
Yasanın bir iki hafta içinde çıkması beklenirken, devlete vergi ve prim borçları olan vatandaşlar, yapılandırma başvurularını 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Ancak, genel sağlık sigortası prim borçları ile matrah ve vergi artırımı borçları bu uygulamanın dışında tutulacak.
SSK ve vergi borcu yapılandırmasında borçlulardan 9, 12 ya da 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri istenecek. Bununla birlikte tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme gerçekleştirilemeyecek.
Ticaret Bakanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, YİKOB’lara ve belediyelere ödenecek borçların ilk taksitinin 30 Eylül tarihinde, SGK’ya olan borçların ilk taksitinin ise 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Peşin ödemeler ise ilk taksitin ödeme süresi içinde yapılacak.
Vergi yapılandırmasında ödenecek miktar anapara ve enflasyon farkından oluşurken, taksit vadesine göre katsayı uygulamasına gidilecek. Geçtiğimiz Kasım ayında çıkan yapılandırma yasasına göre yeni yasa teklifinde daha yüksek faiz olacağı tahmin ediliyor. Önceki yapılanmada 6 eşit taksit için 1.045 olarak uygulanan katsayı yeni yapılandırmada %1.09 olarak belirlendi. 9 eşit taksitte 1.083’ten 1.135’e, 12 eşit taksitte 1.105’ten 1.18’e, 18 eşit taksitte ise 1.15’ten 1.27’ye yükseldi.
Diğer yandan, önceki yapılandırmada yıllık faiz % 4.5 olarak uygulanmıştı, yeni yapılandırmada ise %9 olarak belirlendi.
Anapara miktarını ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödeyen vatandaşlardan gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının yalnızca %10’u alınacak, %90’ı silinecek.
Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden ancak ikinci taksit döneminde kalan borcunun tamamını ödeyenlere enflasyon farkının yüzde 50’si silinecek.
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