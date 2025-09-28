FİNANS

Gümrüklerde 9 ayda 74,8 milyar liralık kaçağa göz açtırılmadı

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, yılın 9 ayında gerçekleştirdiği operasyonlarla 74,8 milyar lira değerinde kaçak eşyayı ele geçirdi.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle, ekonomide kayıt dışılık ve vergi kayıplarının önüne geçilmesi, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek girişimlerin bertaraf edilmesi amaçlanıyor.

Bu doğrultuda iç piyasa dengesini korumak, halk sağlığını ve ülke güvenliğini tehlikeye atacak girişimleri önlemek, ticaretin adil, yasal, rekabetçi, kesintisiz ve güvenli şekilde devamını sağlamak, temel öncelikler arasında yer alıyor.

EN FAZLA KAÇAK EŞYA İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük Muhafaza ekipleri, bu kapsamdaki operasyonlarına kesintisiz devam ediyor. Gümrüklerde kaçakçılığı önlemek amacıyla yılın 9 ayında 5 bin 349 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 74 milyar 777 milyon 919 bin 962 lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Ocak-eylül döneminde yapılan operasyonlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış yaşanırken, ele geçirilen eşyaların değerinde yüzde 130 yükseliş görüldü.

Bu dönemde en fazla değerde kaçak eşyanın ele geçirildiği yerler, 31,7 milyar lirayla İstanbul Havalimanı, 11,6 milyar lirayla Gürbulak Gümrük Kapısı ve 4,1 milyar lirayla Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. Bu operasyonlarda en fazla ele geçirilen kaçak ürün, uyuşturucu madde olarak kayıtlara geçti.

KAÇAKÇILIĞI ÖNLEMEDE TEKNOLOJİNİN TÜM İMKANLARINDAN YARARLANILIYOR

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için gümrüklü alanlarda farklı tip ve modellerde x-ray tarama sistemleri kullanılıyor. 7 gün 24 esasına dayalı faaliyet gösteren bu sistemler, ekonomik ömürlerini tamamladıklarında Milli Tarama Sistemleri Projesi kapsamında yerli imkanlarla üretilen x-ray tarama sistemleriyle yenileniyor.

Bu kapsamda özellikle bagaj x-ray ile transmisyon ile geri yansıma teknolojisine sahip x-ray araç ve konteyner tarama sistemleri, her türlü kaçak eşya ve yasaklı maddelerin ülke girişine engel oluyor.

Transmisyon ve geri yansıma teknolojisinin bir arada kullanıldığı mobil x-ray tarama sisteminin de yakın zamanda faaliyete alınması planlanıyor. Bu sistemin yerli imkanlarla üretim süreci devam ediyor.

X-ray teknolojilerinin yanı sıra uyuşturucu ve kimyasal madde teşhis cihazı, videoskop, yoğunluk ölçüm cihazı, araç takip sistemleri gibi birçok teknik sistem ve cihaz da adli işlemlere konu olacak unsurların tespit edilebilmesinde önemli rol oynuyor.

Gümrük kapılarından geçişlerin kontrolünde kullanılan tarama, araç takip, güvenlik kamera sistemleri ile dedektör köpekler gibi birçok farklı cihaz, sistem ve diğer unsurların sayıları ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri, kayıt dışılığı ve vergi kayıplarını önlemeyi, toplum sağlığını korumayı amaçladı.
  • Yılın 9 ayında 5 bin 349 operasyon gerçekleştirildi, operasyonlarda 74 milyar 777 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.
  • Ocak-eylül döneminde ele geçirilen kaçak eşya değerinde geçen yıla göre yüzde 130 yükseliş görüldü.
  • En çok kaçak eşya İstanbul Havalimanı, Gürbulak ve Kapıkule gümrük kapılarında ele geçirildi, ilk sırada uyuşturucu maddeler yer aldı.
  • Kaçakçılıkla mücadelenin etkinliği için x-ray tarama sistemleri ve çeşitli teknik cihazlar kullanıldı, yeni mobil x-ray sisteminin faaliyete alınması planlandı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
Ticaret Bakanlığı gümrük kaçak
