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Gümrüklerde denetim devam ediyor: 9 ayda 32,6 milyar liralık kaçakçılık engellendi

24.10.2024 12:30
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, yılın 9 ayında 32,6 milyar liralık kaçakçılığa geçit vermedi. Gümrüklerde yılın 9 ayında ele geçirilen gıda ürünlerinin değeri, 2023 yılındakinin 5,5 katına çıktı. Gümrük Muhafaza ekipleri, bu dönemde gerçekleştirdiği operasyonlarda 4,1 milyar liralık araca el koydu.

Gümrüklerde denetim devam ediyor: 9 ayda 32,6 milyar liralık kaçakçılık engellendi

Gümrük Muhafaza ekipleri kaçak eşya, araç, tütün, alkol ve uyuşturucuyla mücadelesini kesintisiz sürdürüyor. Buna göre ocak-eylül döneminde, gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonlarında 4 milyar 65 milyon 755 bin liralık araca ve 4 milyar 93 milyon 555 bin liralık "çeşitli eşya"ya el konuldu.

YILIN İLK 9 AYINDA 1 MİLYAR LİRALIK ELEKTRONİK EŞYAYA EL KONULDU

Ekipler ayrıca 2 milyar 172 milyon 471 bin liralık değerli madenin de kaçak yollarla ülkeye girmesini engelledi. Bakanlıkça düzenlenen operasyonlarda öne çıkan diğer kalem, elektronik eşyalar oldu. Ekipler, yılın 9 ayında 1 milyar 832 milyon 316 bin liralık elektronik eşyaya el konulmasını sağladı.

Bakanlık, ocak-eylül döneminde 619 milyon 134 bin lira değerinde tekstil ürününün de ülkeye kaçak yollarla girmesine engel oldu. Bu dönemde, 572 milyon 257 bin liralık makine ve aksamı ele geçirildi.

ihracat

GIDA ÜRÜNLERİ DİKKAT ÇEKTİ!

Yılın 9 ayında gıda ürünü yakalamalarında büyük artış görüldü. Geçen yılın tamamında söz konusu kategoride 194 milyon 352 bin lira değerinde ürüne el konulurken, yılın 9 ayında bu değer 1 milyar 83 milyon 791 bin liraya ulaştı. Böylece yılın 9 ayında ele geçirilen gıda ürünlerinin değeri, 2023 yılının 5,5 katına çıktı.

ELE GEÇİRİLEN AKARYAKIT 3 KAT YÜKSELDİ

Bu dönemde gümrük kapılarında ele geçirilen akaryakıtın değeri de geçen yılın tamamıyla kıyaslandığında yaklaşık 3 katına yükseldi. Gümrük muhafaza ekipleri, geçen yıl 28 milyon 40 bin lira değerinde kaçak akaryakıta el koyarken, yılın 9 ayında bu değer 79 milyon 808 bin lirayı buldu.

Bakanlık verilerine göre, ocak-eylül döneminde kaçak alkol, tütün ve uyuşturucu ürünleri de eklendiğinde tüm kalemlerde toplam 32 milyar 561 milyon 135 bin lira değerinde kaçakçılık engellendi. Gümrük muhafaza ekipleri, geçen yıl 23 milyar 73 milyon 790 bin liralık kaçakçılığa engel olmuştu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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gümrük
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