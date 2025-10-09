FİNANS

Gümüş 45 sene önceki seviyesini aştı, rekor tazeledi!

Ons gümüş bugün tüm zamanların rekorunu kırdı. 51,23 doları görerek 45 sene önceki seviyesini aştı. Yıl başından bu yana yüzde 62 yükselen gümüş, dünü yüzde 2,10 artışla 48,84 dolar seviyesinde tamamladı. 1980’deki seviyesi 49,95 doları geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gümüş 45 sene önceki seviyesini aştı, rekor tazeledi!
Cansu Akalp

Altın kadar gündeme gelmese de son yıllarda popülerliği artan bir diğer yatırım aracı da gümüş. Gümüş fiyatları bir süredir yükseliyor. Ons gümüş 1980'lerde gördüğü 50 dolar seviyesini geçti. Ons gümüş bugün 1980'de gördüğü 49,95 seviyesini geçerek 51,23 dolar ile rekor tazeledi. Gümüş, Ocak 1980'de gün içinde 50,36 doları görürken, günü 48,70 dolardan tamamlamıştı.

Gram gümüşte 68,85 TL seviyesine yükselerek rekorunu tazeledi.

BANKALARIN YIL SONU TAHMİNİ 3 AY ÖNCE GERÇEKLEŞTİ

Morgan Stanley, altının emtialar arasında en çok tercih edilen yatırım aracı olduğunu belirterek, fiyatın gelecek yıl 4.400 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.

HSBC, gümüş fiyat tahminlerinde önemli bir revizyona giderek bu yıl için ortalama gümüş fiyatı beklentisini ons başına 38,05 dolara yükseltti. Bankanın yıl sonu hedefi ise ons başına 49 dolar olarak belirlendi.

Önümüzdeki yıl için gümüş fiyatlarının ortalama ons başına 44,50 dolar olması öngörülürken, bu önceki 33,96 dolarlık tahminden oldukça yüksek. 2026 yıl sonu hedefi ise ons başına 41,50 dolar seviyesinde.

HSBC, 2025'in geri kalanı için 45,00-53,00 dolar/ons, gelecek yıl için ise 40,00-55,00 dolar/ons gibi geniş bir işlem aralığı bekliyor.

