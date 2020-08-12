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Gümüş fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (12 Ağustos 2020 Çarşamba) Gümüşün gramı ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.08.2020 06:49 | Son Güncelleme

Altın ve dolardan sonra yatırımcıların yeni gözdesi olan gümüş fiyatları her gün araştırılmaya devam ediyor. Dün Emtia piyasasında gümüş fiyatı, gramı 5,7555 liradan kapanırken bugün güne yine düşüşle başladı. Geçtiğimiz ay yatırımcısına %33,1 kar sağlayan gümüşten yatırımcılar vazgeçmiyor. 12 Ağustos 2020 çarşamba gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Emtia piyasası 12 Ağustos gümüş fiyatları ve Kapalıçarşı anlık ve güncel gümüş fiyatları son durum haberimizde

Gümüş fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (12 Ağustos 2020 Çarşamba) Gümüşün gramı ne kadar oldu?

Dün Merkez Bankası'nın likidite hamlesinin ardından altındaki ani hareketlilik gümüş fiyatlarını da etkiledi. Altın ve dolardaki riskli hareketliliklerden sonra yatırımcıların yeni gözdesi gümüş oldu. Gümüş geçtiğimiz ay yatırımcısına %33,1 kar sağlayınca, birden araştırmaları ve satış oranı arttı. Gümüş fiyatları düşer mi araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla gümüş fiyatlarının düşmesini bekliyor.
Yeni haftaya düşüşle başlayan gümüşün bugünkü fiyatı merak ediliyor. Gümüş fiyatları 12 Ağustos'ta düşüşle başladı. Gümüş fiyatlarında son durum nasıl? 12 Ağustos 2020 çarşamba anlık güncel gümüş kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram gümüş ne kadar, gümüş fiyatları düşer mi? İşte detaylar…

Gümüş fiyatları ne kadar oldu? (12 Ağustos 2020 güncel gümüş fiyatları)

Aştındaki sert düşüşle birlikte gümüş fiyatları da sert bir düşüşe geçti. Yeni yatırım aracı olarak vatandaşların kullanmaya başladığı gümüş fiyatları 12 Ağustos'ta da merak ediliyor. Bugün gümüş fiyatları ne kadar oldu, Kapalıçarşı'da gümüş fiyatları son durum nedir araştırmasını yapan vatandaşlar, Emtia piyasasında neler olacağını merak ediyor. Emtia piyasasında geçen hafta gümüşün gramının kapanış fiyatı 6,8839 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde 2,59 % düşüşle başladı.

Gram gümüş alış fiyatı bugün güne 5,64 liradan düşey seviyede başladı. Gram gümüş satış fiyatı da güne düşey yönde başlayarak 5,66 liradan işlem görüyor.

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 5,64 lira

GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 5,66 lira

KAPALIÇARŞI CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş fiyatları düşer mi, gümüşe yatırım yapılır mı?

Koronavirüsün ardından dünyada ekonominin normale dönmesi için yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi. Gümüş fiyatlarının olumlu etkilenmesinde; AB'nin kurtarma programları, koronavirüs salgınının ardından gelen olumlu iyileşmeler, normalleşme talebinin artması ve emtia fiyatlarının üretim maliyetine yakın olmasıyla taleplerin artışı gümüş fiyatlarını olumlu yönden etkiledi. Bu dönemde gümüşe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar gümüş fiyatları yükselir mi ya da gümüş fiyatları düşer mi araştırmaları yapmaya başladı. Analistlerin yaptığı açıklamaya göre gümüş geçtiğimiz ay Temmuz ayında yatırımcısına %33,1 kazandırarak kar elde etti. Analistler gümüşü son dönemlerde güvenilir liman olarak tanımlamaya başladı. Bu dönemde gümüşe yatırım yapmak tehlikeli mi sorusunu soran vatandaşlar için mynet finans'ta günlük olarak, gümüş fiyatlarını paylaşmaya devam edeceğiz.

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