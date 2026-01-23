Gümüş rekor kırdı! 100 doları aştı: Değerli metallerde yükseliş devam ediyor

Jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlik nedeniyle ABD varlıklarına olan güvenin azalmasıyla gümüş yeni bir rekor kırdı. Gümüş fiyatları, New York Ticari Borsası’nda (COMEX) işlem gören vadeli kontratlarda tarihi bir eşiği aşarak ilk kez ons başına 100 dolar seviyesine yükseldi.

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI

Fiyatlardaki bu sert yükselişte arz ve talep dengesinde yaşanan sıkışmanın belirleyici rol oynadığı ifade ediliyor. Özellikle sanayi kaynaklı talebin güçlü seyrini koruması, gümüşe olan ilgiyi artırırken; yatırımcıların gümüşü güvenli liman varlığı olarak görmesi de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bu iki unsurun birleşimi, gümüşün rekor seviyelere ulaşmasının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

"ABARTI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Uzman analistler, "ABD'ye ve varlıklarına olan güven sarsıldı, belki de kalıcı olarak ve bu durum parayı değerli metallere yönlendiriyor. Bu yüzden 'kopuş' kelimesi sıkça kullanılıyor. Bunun abartı olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

ALTIN DA ZİRVE TAZELEDİ

Öte yandan altının ons fiyatı ise 4973 dolara ulaşarak rekor kırdı.