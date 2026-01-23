FİNANS

Gümüş rekor üstüne rekor kırdı! Gümüş eşyası olanlar soluğu gümüşçüde aldı

Gümüş fiyatları rekor üstüne rekor kırınca evinde gümüş eşyası olan vatandaş soluğu gümüşçülerde aldı. Yüzük, tepsi ve şamdanlar gümüşün yükselişiyle birlikte evlerden çıkarıldı ve tek tek satılmaya başladı. Aileden kalma antika ürünlerin bile geldiğini sözlerine ekleyen esnaf, eşyaların fiyatının gramına göre değişiklik gösterdiğini söyledi. İşte gümüşün fiyatı...

Cansu Akalp

Gümüş fiyatları rekor kırdı. Gram gümüşün fiyatı 138 lirayı görünce elinde gümüş olanlar satmaya başladı. Yüzükler, şamdanlar, vazolar, tepkisiler gümüşün yükselişiyle beraber evlerden çıkarıldı ve tek tek satılmaya başlandı.

BU TEPSİ 120 BİN LİRA

70 yıllık bir tepsinin fiyatının 120 bin lira olduğunu ifade eden esnaf Ferhat Bukin, vatandaşların gümüşleri değerlendirmeye çalıştığını dile getirdi.

"10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR 70 BİN LİRAYA KADAR GİDİYOR"

Aileden kalma antika ürünlerin bile geldiğini sözlerine ekleyen Bukin, gelen eşyaların fiyatlarının gramına göre değişiklik gösterdiğini sözlerine ekledi. Bukin, "10 bin liradan başlıyor. 70 bin liraya kadar gidiyor. Gramına ve işçiliğine göre değişiklik gösteriyor." dedi.

Vatandaşların ihtiyaç sebebiyle ya da has gümüşe yatırım amaçlı eşyalarını sattığını sözlerine ekleyen Bukin, gümüşün altınla yarıştığını söyledi.

GÜMÜŞ FİYATLARI REKOR KIRDI

Gümüş, ons başına 99,25 dolara doğru yaklaşık yüzde 3 oranında yükselerek yeni rekor seviyelere ulaştı. Doların zayıflaması, değerli metallerdeki yükselişe ek destek sağladı.

Yatırımcılar, Grönland konusunda değişen ABD-Avrupa jeopolitik dinamikleri ve Avrupa'nın ABD'deki önemli varlıklarını silah olarak kullanabileceğine dair artan endişeler nedeniyle doların değer kaybetmesiyle reel varlıklara yöneldi.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 96,14 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 96,03 dolar, en yüksek de 99,25 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 98,70 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 133,95 liradan başladı. Gün içinde en düşük 133,81 lira, en yüksek de 138,27 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 137,52 liradan alıcı buluyor.

Anahtar Kelimeler:
