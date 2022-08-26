FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gümüşte son iki yılda yüzde 100 artış oldu! Altını tahtından etti...Vatandaşın tercihi değişti

Gümüşte son iki yılda yüzde 100 artış oldu! Altını tahtından etti...Vatandaşın tercihi değişti

26.08.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası vatandaşın düğünlerde takı tercihi de değişti. Piyasalarda altına alternatif olarak 5, 10 ve 20 gramlık gümüşler satılıyor. Türkiye’de gümüş farkındalığının arttığını ifade eden Memiş, "Altının maliyetinin altından kalkmak zorlaşıyor. Türkiye’de özellikle son iki yılda gümüş farkındalığı oluştu. Gelenekçi yatırımı tercih eden vatandaşlarımız altın biriktiriyordu. Son iki yılda bankalardaki rakamlara baktığımızda gümüşte 100’ü geçen artış oldu" diye konuştu.

Gümüşte son iki yılda yüzde 100 artış oldu! Altını tahtından etti...Vatandaşın tercihi değişti

Altın fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın gümüşe olan ilgisini artırdı. Altın kadar olmasa da yatırım olarak tercih edilen gümüş artık düğünlerde takı olarak da tercih edilmeye başladı. Piyasalarda düğünlerde takı olarak takılmaya uygun 5, 10 ve 20 gramlık gümüş sikkeler satılmaya başladı. Finans Analisti İslam Memiş, son dönemde gümüşe artan taleple ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de gümüş farkındalığının son yıllarda arttığını ifade eden Memiş, "Altının maliyetinin altından kalkmak zorlaşıyor. Türkiye’de özellikle son iki yılda gümüş farkındalığı oluştu. Gelenekçi yatırımı tercih eden vatandaşlarımız altın biriktiriyordu. Son iki yılda bankalardaki rakamlara baktığımızda gümüşte yüzde 100’ü geçen artış oldu" diye konuştu.

AW698616_02

"GÜMÜŞ YATIRIMCISININ SABIRLI OLMASI LAZIM"

Gümüşün aynı altın gibi uzun vade yatırım aracı olduğuna dikkat çeken Memiş, "Gümüş alımı da aynı altın gibi fiziki olarak yapılabiliyor, bankalar aracılığı ile de gümüş alımı yapılabiliyor. Gelecek yıllara baktığımızda gümüşte gram bazında ve ons bazınca ciddi yükselişler olacaktır. Gümüş de altın gibi uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Gümüş yatırımcısının altına göre biraz daha fazla sabırlı olması lazım" açıklamasında bulundu.

“ALTIN ALAMAYAN İNSANLAR TAKI KÜLTÜRÜNÜ GÜMÜŞ OLARAK DEVAM ETTİREBİLİR”

Altın fiyatlarının yüksek olmasının gümüşe ilgiyi artırdığını söyleyen Memiş, "Bizim geleneklerimizde altın takı kültürü vardır. Bu dönemde altın fiyatları yüksek olduğu için vatandaşların talebi gümüşe arttı. Altın alamayan insanlar takı kültürünü gümüş olarak devam ettirebilir. Gümüş sikkeler takı kültürümüzün yok olmasını önlemiş olacak. Yatırımcılar finansal piyasalarda gümüşe talep gösteriyor. Takı kısmında ise yeni yeni talep oluşmaya başladı. Takı da altından gümüşe geçmek kolay bir süreç değildir. Zaman içerisinde takı törenlerinde gümüş daha fazla tercih edilecektir" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Nebati’den The Economist dergisine dikkat çeken cevap: “Ters giden bir şey yok”Bakan Nebati’den The Economist dergisine dikkat çeken cevap: “Ters giden bir şey yok”
Bakanlık otomatik tespit edecek, cezası 2 bin 815 lira! Bakanlık otomatik tespit edecek, cezası 2 bin 815 lira!
Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandıEmekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

55 bin TL ile başlayan da var 375 bin TL de...

55 bin TL ile başlayan da var 375 bin TL de...

Araba alacaklar dikkat! Otoda ‘15 Eylül’ hareketliliği: Kârdan düşen de var, garajındaki aracını satan da…

Araba alacaklar dikkat! Otoda ‘15 Eylül’ hareketliliği: Kârdan düşen de var, garajındaki aracını satan da…

Emekliler bankalara akın etti! Promosyon miktarı 10 bin liraya dayandı! Metrelerce kuyruk oldu...

Emekliler bankalara akın etti! Promosyon miktarı 10 bin liraya dayandı! Metrelerce kuyruk oldu...

Durmuyor! Bir zam daha geldi: Fiyatı şu anda...

Durmuyor! Bir zam daha geldi: Fiyatı şu anda...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Esra Erol'a katılmıştı! Caner Toygar bebekle ilgili üzen haberi verdi

Esra Erol'a katılmıştı! Caner Toygar bebekle ilgili üzen haberi verdi

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.