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Gün gün belli oldu! Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor: Emekli zammı, Merkez Bankası faiz kararı, enflasyon rakamları, bütçe…

30.09.2023 13:30 | Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı için yarın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek. Yıl sonuna kadar ekonomi yönetimini yoğun bir ajanda beklerken gündemin öne çıkan konuları arasında emekli maaşı zammı, Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma adımları, enflasyon rakamları ile kalkınma ve bütçe bulunuyor.

Gün gün belli oldu! Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor: Emekli zammı, Merkez Bankası faiz kararı, enflasyon rakamları, bütçe…
  1. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla ilk olarak Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te açılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu düzenlenecek. Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonundaki resepsiyon, saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

Meclis’in açılmasının ardından ekonomi yönetimini, 12'nci Kalkınma Planı, 2024 yılı bütçesi, birbiri ardına açıklanacak veriler başta olmak üzere yoğun bir gündem bekliyor.

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ MECLİS’E GELİYOR

1 Ekim'den itibaren yeni yasama yılına başlayacak Meclis gündemine yılın son çeyreğinde ekonomiye ilişkin bazı düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. Çalışanların ve emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalar devam ederken gerekli düzenlemelerin son şeklini aldıktan sonra parti gruplarının ve milletvekillerinin gündemine gelmesi öngörülüyor.

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MERKEZ BANKASI BAŞKANI İLK KEZ MECLİS’E SUNUM YAPACAK

3 Ekim'de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunum yapması planlanıyor. Erkan'ın, komisyonda ilk kez milletvekillerine küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması öngörülüyor.

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EYLÜL AYI ENFLASYONU BELLİ OLUYOR

Aynı gün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5 artmasını bekliyor. Ağustosta TÜFE yıllık bazda yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 olmuştu.

TÜİK, 10 Ekim'de de Ağustos ayı iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. Temmuz’da işsiz sayısı bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi olmuş, işsizlik oranı ise 0,2 puan düşüşle yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

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KALKINMA PLANI VE BÜTÇE MESAİSİ

Bakanlıkların ve kurumların 2024 yılı bütçesine ilişkin hazırlıkları da yoğun bir şekilde devam ediyor. 2024 yılı merkezi yönetim bütçesinin ekimde Meclis’e sunulması gerekiyor. Bütçe maratonunda bakanlık ve kurumların bütçeleri önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ardından Genel Kurul’da görüşülecek. Yıl sonuna kadar bütçe mesaisinin devam etmesi bekleniyor.

Ekonomi yönetimi, bütçenin yanı sıra 12'nci Kalkınma Planı hazırlıklarını da sürdürüyor. Planın da Ekim’de TBMM'ye sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın ardından 12'nci Kalkınma Planı ve Merkezi Yönetim Bütçesi süreçlerine, özel sektörün ve çalışan kesimlerin öneri ve beklentilerinin, yönetişim anlayışı içinde yansımış olacağını ifade etmişti. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere yatırım, üretim, istihdam ve ihracat süreçlerine yönelik hedeflerin hazırlığı süren belge ve planlara yansıtılacağı belirtiliyor.

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MERKEZ BANKASININ "FAİZ" TAKVİMİ BELLİ

Ekim ayının yanı sıra yılın son çeyreğinde de ekonomi yönetiminin ajandası yoğun olacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 2 Kasım'da yılın son enflasyon raporunu açıklaması bekleniyor. Erkan'ın vereceği mesajlar, ekonomi ve piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Merkez Bankası, 16 Kasım'da da Finansal İstikrar Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak. Banka, finansal istikrara ilişkin tüm gelişmeleri, alınan tedbirlerin finans sektörüne etkilerini değerlendirecek.

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Piyasaların yakından takip edeceği bir diğer veri ise Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları olacak. PPK'nin, 26 Ekim, 23 Kasım ve 21 Aralık'ta toplanması planlanıyor. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANACAK

TÜİK'in, Kasım ayı sonunda yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini de açıklaması bekleniyor. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüme kaydetmiş ve üst üste 12 çeyreklik büyüme performansı yakalamıştı.


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