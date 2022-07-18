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Güncel KYK borcu ödeyenlerin faizleri de silindi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK faiz kararı sonrası herkes bunu arıyor

18.07.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK borcu faizleriyle ilgili yaşanacak gelişmeler milyonlar tarafından bir süredir merakla bekleniyordu. Çalışmaların yürütüldüğünün aktarıldığı konuyla ilgili gözler Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilmişti. Kabine sonrası açıklama yapan Erdoğan, KYK borçları faizleriyle ilgili alınan kararı duyurdu. Peki, güncel KYK borcu ödeyenlerin faizleri de silindi mi? İşte Erdoğan'ın açıkladığı KYK faiz kararı sonrası merak edilen tüm detaylar...

Güncel KYK borcu ödeyenlerin faizleri de silindi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK faiz kararı sonrası herkes bunu arıyor

KYK kredi borcu düzenlemesi gündemin en çok araştırılan ve milyonların alınacak kararı merakla beklediği konularından bir tanesiydi. Konuyla alakalı çalışmaların yapıldığının duyurulmasının ardından gözler kritik Kabine toplantısına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre kredi borcu faizleriyle ilgili alınan karar da netleşmiş oldu. Şimdi çok sayıda kişi güncel KYK borcu ödeyenlerin faizlerinin de silinip silinmeyeceğini merak ediyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KYK borcu faizi kararı ve tüm detaylar...

KYK KREDİ BORCU FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatlarımızı verdik. Biraz önceki Kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara." ifadelerini kullandı. Buna göre KYK borcu olan kişiler kredi geri ödemelerini enflasyon farkı ve faiz olmadan yalnızca alınan kredi üzerinden yapacak. Yani öğrenci kredi geri ödemeleri sadece anapara üzerinden gerçekleştirilecek.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği kararı duyurdu! KYK borçlarının faizleri silindiSON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği kararı duyurdu! KYK borçlarının faizleri silindi

GÜNCEL KYK BORCU ÖDEYENLERİN FAİZLERİ DE SİLİNDİ Mİ?

Şimdi çok sayıda kişi güncel KYK borcu ödeyenlerin faizlerinin silinip silinmediğini araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasının ardından "Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak." dedi. Erdoğan "Aldığımız bu kararla toplamda 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar." ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili yapılacak detaylı açıklamalar da takip ediliyor.

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