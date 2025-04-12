FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. GÜNCEL MEVDUAT FAZİLERİ: Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı! En yüksek faiz veren banka hangisi?

GÜNCEL MEVDUAT FAZİLERİ: Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı! En yüksek faiz veren banka hangisi?

12.04.2025 16:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevduat faizi (brüt), martta, yıllık bazda yüzde 39,18 ile 52 ay sonra enflasyonun üzerinde getiri sağlarken, bu dönemde TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına kazandıran tek finansal yatırım aracı oldu. Peki, 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu? İşte güncel mevduat faizi oranları...

GÜNCEL MEVDUAT FAZİLERİ: Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı! En yüksek faiz veren banka hangisi?

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, söz konusu dönemde, yatırım araçlarının reel getiri oranları incelendiğinde devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 5,05, dolar yüzde 16,14, avro yüzde 16,65 ve BIST 100 endeksi yüzde 18,35 oranında yatırımcısının kayba uğramasına yol açarken, mevduat faizi ise yüzde 0,78 ile yatırımcısına kazandırdı.

Mevduat faizi yıllık bazda yüzde 39,18 getiri sağladı ve böylece Ekim 2020'den sonra yeniden yatırımcısına enflasyonun üzerinde reel getiri sağlamış oldu.

"YÜKSEK MEVDUAT FAİZLERİYLE FON TOPLANDI"

iStock-2164856347

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Çaşkurlu, ekonomi yönetimi tarafından sürdürülen enflasyonla mücadele programının TÜFE üzerinde etkilerinin görüldüğünü belirtti.

Enflasyondaki düşüşe paralel olarak mevduat faizlerinin arttığını dile getiren Çaşkurlu, "Ekonomi yönetimi, yaşanan iç ve dış ekonomik gelişmeler sonucunda yatırımcıları, güvenli liman arayışlarında altın ve döviz gibi enstrümanlardan ziyade Türk lirasına yönlendirdi. TCMB ve BDDK uyumunda bankalar, yüksek mevduat faizleri ile fon toplamaya gitti." dedi.

Çaşkurlu, mevduat faizlerinin mart ayında reel getiri düzeyinde kalmasıyla stopaja rağmen yatırımcısına getiri sağladığına dikkati çekti.

Mevduatın uzun bir aradan sonra mart ayında reel getiri sağladığına işaret eden Çaşkurlu, trend gelişiminin takibi açısından ikinci çeyrek sonunda da değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.

iStock-1478375155 (3)

AA Finans'ın TCMB'nin 17 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 2'si 350 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 42,50 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu. Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü.

TCMB tarafından geçen ay yapılan ara toplantıda da 42,5'te sabit bırakılırken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltilmişti.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA

Haber Global'de yer alan habere göre 1 milyon TL'nin 1 yıllık (360 günlük) faiz getirisi şu şekilde:

DENİZBANK

Faiz Oranı % 40,5
Vade Sonu Tutar 1.351.518 TL
Net Kazanç 351.518 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 35,5
Vade Sonu Tutar 1.308.121 TL
Net Kazanç 308.121 TL

AKBANK

Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 1.277.742 TL
Net Kazanç 277.742 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 1.303.781 TL
Net Kazanç 303.781 TL

iStock-1497953657 (1)

TEB

Faiz Oranı % 41,5
Vade Sonu Tutar 1.360.197 TL
Net Kazanç 360.197 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 1.373.216 TL
Net Kazanç 373.216 TL

ON Plus

Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 1.394.915 TL
Net Kazanç 394.915 TL

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 1.399.255 TL
Net Kazanç 399.255 TL

N KOLAY

Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 1.390.575 TL
Net Kazanç 390.575 TL
Günlük Hesap

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 1.338.499 TL
Net Kazanç 338.499 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 1.338.499 TL
Net Kazanç 338.499 TL

ENPARA

Faiz Oranı % 38,5
Vade Sonu Tutar 1.334.159 TL
Net Kazanç 334.159 TL

iStock-1778859230

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 36,5
Vade Sonu Tutar 1.316.800 TL
Net Kazanç 316.800 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 29,75
Vade Sonu Tutar 1.258.214 TL
Net Kazanç 258.214 TL

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 40,83
Vade Sonu Tutar 1.354.382 TL
Net Kazanç 354.382 TL

ODEA

Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 1.260.384 TL
Net Kazanç 260.384 TL

ALBARAKA

Kar Oranı % 41,98
Vade Sonu Tutar 1.364.363 TL
Net Kazanç 364.363 TL

HALKBANK

Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 1.347.178 TL
Net Kazanç 347.178 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 1.260.384 TL
Net Kazanç 260.384 TLBu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Türk rujlarına ABD ve Körfez'de yoğun talepTürk rujlarına ABD ve Körfez'de yoğun talep
Türk somonunda 84 milyon dolarlık ihracatTürk somonunda 84 milyon dolarlık ihracat
Anahtar Kelimeler:
faiz mevduat mevduat faizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'ta ortalık karıştı! Yumuruklar...

Beşiktaş'ta ortalık karıştı! Yumuruklar...

Bakan Yerlikaya: "Suç duyurusunda bulunduk"

Bakan Yerlikaya: "Suç duyurusunda bulunduk"

Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı!

Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı!

ABD-Çin geriliminde tek çözüm! 'Türkiye bu işten karlı çıkacak!'

ABD-Çin geriliminde tek çözüm! 'Türkiye bu işten karlı çıkacak!'

Faturalarda yeni düzenleme hayata geçti!

Faturalarda yeni düzenleme hayata geçti!

Akaryakıt tabelasında bu kez zam var!

Akaryakıt tabelasında bu kez zam var!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.