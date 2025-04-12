GÜNCEL MEVDUAT FAZİLERİ: Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı! En yüksek faiz veren banka hangisi?

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, söz konusu dönemde, yatırım araçlarının reel getiri oranları incelendiğinde devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 5,05, dolar yüzde 16,14, avro yüzde 16,65 ve BIST 100 endeksi yüzde 18,35 oranında yatırımcısının kayba uğramasına yol açarken, mevduat faizi ise yüzde 0,78 ile yatırımcısına kazandırdı.

Mevduat faizi yıllık bazda yüzde 39,18 getiri sağladı ve böylece Ekim 2020'den sonra yeniden yatırımcısına enflasyonun üzerinde reel getiri sağlamış oldu.

"YÜKSEK MEVDUAT FAİZLERİYLE FON TOPLANDI"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Çaşkurlu, ekonomi yönetimi tarafından sürdürülen enflasyonla mücadele programının TÜFE üzerinde etkilerinin görüldüğünü belirtti.

Enflasyondaki düşüşe paralel olarak mevduat faizlerinin arttığını dile getiren Çaşkurlu, "Ekonomi yönetimi, yaşanan iç ve dış ekonomik gelişmeler sonucunda yatırımcıları, güvenli liman arayışlarında altın ve döviz gibi enstrümanlardan ziyade Türk lirasına yönlendirdi. TCMB ve BDDK uyumunda bankalar, yüksek mevduat faizleri ile fon toplamaya gitti." dedi.

Çaşkurlu, mevduat faizlerinin mart ayında reel getiri düzeyinde kalmasıyla stopaja rağmen yatırımcısına getiri sağladığına dikkati çekti.

Mevduatın uzun bir aradan sonra mart ayında reel getiri sağladığına işaret eden Çaşkurlu, trend gelişiminin takibi açısından ikinci çeyrek sonunda da değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.

AA Finans'ın TCMB'nin 17 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 2'si 350 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 42,50 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu. Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü.

TCMB tarafından geçen ay yapılan ara toplantıda da 42,5'te sabit bırakılırken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltilmişti.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI SON DAKİKA

Haber Global'de yer alan habere göre 1 milyon TL'nin 1 yıllık (360 günlük) faiz getirisi şu şekilde:

DENİZBANK

Faiz Oranı % 40,5

Vade Sonu Tutar 1.351.518 TL

Net Kazanç 351.518 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 35,5

Vade Sonu Tutar 1.308.121 TL

Net Kazanç 308.121 TL

AKBANK

Faiz Oranı % 32

Vade Sonu Tutar 1.277.742 TL

Net Kazanç 277.742 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 35

Vade Sonu Tutar 1.303.781 TL

Net Kazanç 303.781 TL

TEB

Faiz Oranı % 41,5

Vade Sonu Tutar 1.360.197 TL

Net Kazanç 360.197 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı % 43

Vade Sonu Tutar 1.373.216 TL

Net Kazanç 373.216 TL

ON Plus

Faiz Oranı % 45,5

Vade Sonu Tutar 1.394.915 TL

Net Kazanç 394.915 TL

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 46

Vade Sonu Tutar 1.399.255 TL

Net Kazanç 399.255 TL

N KOLAY

Faiz Oranı % 45

Vade Sonu Tutar 1.390.575 TL

Net Kazanç 390.575 TL

Günlük Hesap

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 39

Vade Sonu Tutar 1.338.499 TL

Net Kazanç 338.499 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 39

Vade Sonu Tutar 1.338.499 TL

Net Kazanç 338.499 TL

ENPARA

Faiz Oranı % 38,5

Vade Sonu Tutar 1.334.159 TL

Net Kazanç 334.159 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 36,5

Vade Sonu Tutar 1.316.800 TL

Net Kazanç 316.800 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 29,75

Vade Sonu Tutar 1.258.214 TL

Net Kazanç 258.214 TL

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 40,83

Vade Sonu Tutar 1.354.382 TL

Net Kazanç 354.382 TL

ODEA

Faiz Oranı % 30

Vade Sonu Tutar 1.260.384 TL

Net Kazanç 260.384 TL

ALBARAKA

Kar Oranı % 41,98

Vade Sonu Tutar 1.364.363 TL

Net Kazanç 364.363 TL

HALKBANK

Faiz Oranı % 40

Vade Sonu Tutar 1.347.178 TL

Net Kazanç 347.178 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 30

Vade Sonu Tutar 1.260.384 TL

Net Kazanç 260.384 TLBu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır