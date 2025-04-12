GÜNCEL MEVDUAT FAZİLERİ: Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı! En yüksek faiz veren banka hangisi?

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, söz konusu dönemde, yatırım araçlarının reel getiri oranları incelendiğinde devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 5,05, dolar yüzde 16,14, avro yüzde 16,65 ve BIST 100 endeksi yüzde 18,35 oranında yatırımcısının kayba uğramasına yol açarken, mevduat faizi ise yüzde 0,78 ile yatırımcısına kazandırdı.
Mevduat faizi yıllık bazda yüzde 39,18 getiri sağladı ve böylece Ekim 2020'den sonra yeniden yatırımcısına enflasyonun üzerinde reel getiri sağlamış oldu.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Çaşkurlu, ekonomi yönetimi tarafından sürdürülen enflasyonla mücadele programının TÜFE üzerinde etkilerinin görüldüğünü belirtti.
Enflasyondaki düşüşe paralel olarak mevduat faizlerinin arttığını dile getiren Çaşkurlu, "Ekonomi yönetimi, yaşanan iç ve dış ekonomik gelişmeler sonucunda yatırımcıları, güvenli liman arayışlarında altın ve döviz gibi enstrümanlardan ziyade Türk lirasına yönlendirdi. TCMB ve BDDK uyumunda bankalar, yüksek mevduat faizleri ile fon toplamaya gitti." dedi.
Çaşkurlu, mevduat faizlerinin mart ayında reel getiri düzeyinde kalmasıyla stopaja rağmen yatırımcısına getiri sağladığına dikkati çekti.
Mevduatın uzun bir aradan sonra mart ayında reel getiri sağladığına işaret eden Çaşkurlu, trend gelişiminin takibi açısından ikinci çeyrek sonunda da değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.
AA Finans'ın TCMB'nin 17 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 2'si 350 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 42,50 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu. Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü.
TCMB tarafından geçen ay yapılan ara toplantıda da 42,5'te sabit bırakılırken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltilmişti.
Haber Global'de yer alan habere göre 1 milyon TL'nin 1 yıllık (360 günlük) faiz getirisi şu şekilde:
DENİZBANK
Faiz Oranı % 40,5
Vade Sonu Tutar 1.351.518 TL
Net Kazanç 351.518 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 35,5
Vade Sonu Tutar 1.308.121 TL
Net Kazanç 308.121 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 1.277.742 TL
Net Kazanç 277.742 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 1.303.781 TL
Net Kazanç 303.781 TL
TEB
Faiz Oranı % 41,5
Vade Sonu Tutar 1.360.197 TL
Net Kazanç 360.197 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 1.373.216 TL
Net Kazanç 373.216 TL
ON Plus
Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 1.394.915 TL
Net Kazanç 394.915 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 1.399.255 TL
Net Kazanç 399.255 TL
N KOLAY
Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 1.390.575 TL
Net Kazanç 390.575 TL
Günlük Hesap
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 1.338.499 TL
Net Kazanç 338.499 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 1.338.499 TL
Net Kazanç 338.499 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 38,5
Vade Sonu Tutar 1.334.159 TL
Net Kazanç 334.159 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 36,5
Vade Sonu Tutar 1.316.800 TL
Net Kazanç 316.800 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 29,75
Vade Sonu Tutar 1.258.214 TL
Net Kazanç 258.214 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 40,83
Vade Sonu Tutar 1.354.382 TL
Net Kazanç 354.382 TL
ODEA
Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 1.260.384 TL
Net Kazanç 260.384 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 41,98
Vade Sonu Tutar 1.364.363 TL
Net Kazanç 364.363 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 1.347.178 TL
Net Kazanç 347.178 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 1.260.384 TL
Net Kazanç 260.384 TL
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