GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2023: Zam sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...

Sigara fiyatları ile ilgili zam haberlerinin ardından arama motorlarında yapılan sorgulamalar sürüyor. Pazartesi günü açıklamada bulunan Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bir sigara gurubuna 5 TL zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek" ifadesine yer vermişti. En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte zamlı sigara fiyatları ile ilgili merak edilenler...

SİGARAYA ZAM!

Sigara zammı ile ilgili son açıklama 3 Temmuz Pazartesi günü yapıldı.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş şu ifadeleri kullandı:

"Bir sigara gurubuna 5 TL zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek"

Aybaş şunları söyledi:

"Maliyet zammı, firma zammı, kur zammı hepsi yapılacak bunların. Alkollü ürünlerde yüksek oranda zam geçişi olacak. Çünkü her 6 ayda bir hem alkollü içeceklere hem de tütün ürünlerine ÖTV zammı yapılıyor."

2023 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Son zammın ardından fiyatlar 36,50 TL ile 48 TL arasında değişiyor.

EN UCUZ SİGARA FİYATI NE KADAR?

Güncel sigara fiyatları listesine göre; en düşük sigara fiyatının 36,50 TL.

EN YÜKSEK SİGARA FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Son zamla en pahalı sigara fiyatının ise 48 TL'yi gördüğü iddia edildi.

