Gündem: Asgari ücret tartışmaları! Uzmanlar yeni asgari ücret için hangi yorumlarda bulundu?

Türkiye'nin son aylardaki en büyük gündemlerinden biri asgari ücretti. Asgari ücret zam oranı için bu hafta sonu işaret edilmiş fakat yaşanan son gelişme tüm hesapları değiştirmişti.

YENİ ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 LİRA OLDU

Bugün, TÜRK-İŞ'in katılım sağlamadığı komisyon dördüncü toplantısında yeni asgari ücreti belirledi. Alınan karara göre 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 TL olacak.

UZMANLARIN ASGARİ ÜCRET YORUMLARI

Alınan karar tartışmaları da beraberinde getirirken, uzmanlardan dikkat çeken yorumlar geldi.

"ASGARİ ÜCRET 10 YIL ÖNCEKİ SEVİYEYE GERİ DÖNDÜ"

İşte 2025 asgari ücreti için bazı uzmanların görüşleri:



Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Prof. Dr. Hakan Kara, 10 yıl öncesini işaret etti. Kara, "ABD enflasyonu ile düzeltilmiş dolar cinsinden asgari ücret 10 yıl önceki seviyeye geri döndü" dedi.

"YANLIŞ POLİTİKANIN FATURASI BAŞTA ASGARİ ÜCRETLİYE, EMEKLİYE VE DAR GELİRLİYE KESİLDİ"

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bingöl, "Anlaşılan o ki, 2021 Eylül ayında başlayan yanlış politika ve bu politikalarda ısrarın faturası başta asgari ücretliye, emekliye ve dar gelirliye kesildi" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM YOK ŞİRİNLİK DE YOK"

Ekonomist Mustafa Sönmez ise "Hayal kırıklığı 22 bin tl, %30 artış. Bir başka mesaj; Erdoğan bu yıl erken seçim istemiyor. Bir başka mesaj; emekli taban maaşı 12.500 tl de patinaj yapacak gibi, seçim yok, şirinlik de yok" değerlendirmesinde bulundu.

"KARAR İŞÇİ TEMSİLCİSİ OLMADAN ALINMIŞ OLDU"

Ekonomist Muhammet Bayram da konuyla ilgili olarak Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Bayram "Asgari ücret %30 zam ile 22.104 TL’ye çıktı. İşverene maliyeti 30.555 TL oldu. Bu karar işçi temsilcisi olmadan işveren ile devlet tarafından alınmış oldu. Zaten TÜRK-İŞ Başkanı 29.583 TL altına imza atmayacaklarını ve masada olmayacaklarını açıklamıştı" şeklinde konuştu.