Gündem olan Tesla ilanına 279 bin TL'lik ceza! "Selamlarımı da ilet" demişti... Bakanlıktan açıklama geldi: "Ve Aleykümselam"

Geçen günlerde bir ilan sitesinde Tesla marka aracını satmak isteyen Mustafa Ç. isimli şahıs aracını 2 milyon 420 bin 625 TL'den satışa koydu. Araçla ilgilenen bir kişi ise "Merhaba ilan fiyatı geçerli mi pazarlık payınız var mı ciddi alıcıyım" mesajı gönderdi.

"İLAN GEÇERLİ DEĞİL, FİYAT 2.7 MİLYON"

Mesaja yanıt veren Mustafa Ç., "İlan fiyatı geçeli değil. Fiyat 2.7 milyon" cevabını verdi. Farklı bir fiyat ile karşılaşan alıcı ise "Cimere ve denetle.com'a verildi. 250 bin TL cezadan sonra görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

"BEBEĞİM KANITLARSAN CEZA VERİRLER, SELAMLARIMI DA İLET"

Mustafa Ç. daha sonra ise "Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet" şeklinde mesaj yazdı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ! AÇIKLAMA GELDİ: "VE ALEYKÜMSELAM"

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Ticaret Bakanlığı harekete geçti ve şahsa ceza verdi. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan "Ve Aleykümselam" diyerek başladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"279 BİN 375 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

"Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279.375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

"DENETİMLERİMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır"