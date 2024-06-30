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Gündem olan yurt dışı harç pulunda yeni gelişme: Zam erteleniyor mu? AK Parti kaynakları konuştu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.06.2024 07:26
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi paketinde sona yaklaşıldı. Vergi paketinin yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenirken tartışmalı bir maddesi için yeni bir iddia gündeme geldi. AK Parti kaynaklarından zamda erteleme sinyali verildi. Söz konusu öneri önümüzdeki hafta gerçekleşecek kabine toplantısında değerlendirilebilir.

Gündem olan yurt dışı harç pulunda yeni gelişme: Zam erteleniyor mu? AK Parti kaynakları konuştu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi paketinin maddeleri kamuoyunda tartışılmaya devam ediliyor. En çok gündem olan maddelerden biri de yurt dışına çıkış harcına yapılacak büyük zamdı.AK Parti içinde de eleştirilere neden olan maddeye ilişkin olarak AK Parti kaynakları yeni bir gelişmeyi paylaştı. İddialara göre kaynaklar zammın ekime ertelenebileceğini dile getirdi.

Türkiye gazetesinden yer alan habere göre, söz konusu artış teklifi kamuoyunda ve AK Parti içinde de eleştirilince konuyla ilgili farklı alternatifler de masaya yatırılmaya başladı.

BAZI GRUPLAR MUAF TUTULABİLİR

Grup yönetimi ve ilgili bakanlıkların katıldığı toplantılarda konu yeniden masaya yatırıldı. Yurt dışı harç miktarının artırılması durumunda özellikle öğrenciler, hac ibadeti için yurtdışına çıkanlar ve sınır ticareti yapanların muaf tutulması önerildi. Artırmayla ilgili düzenlemenin şimdilik ertelenmesi de gündeme geldi.

Mevcut düzenlemede, çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunduğunu belgeleyenler, ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve demir yolu araçlarında, yurt dışına çıkış sırasında fiilen mürettebat olan görevlilerinden ve 7 yaşını doldurmamış olanlar yurt dışı harcından muaf tutuluyor.

AK PARTİ KAYNAKLARI KONUŞTU: O TARİHE KADAR ERTELENEBİLİR

Masaya gelen önerilerin, önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısında değerlendirmelerden sonra netleşeceği belirtildi. AK Parti kaynakları “Yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya çıkacağı iddiası kesinlikle doğru değil. Bir artırım olacaksa, toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak bunu yapacağız. Şu anda 150 lira olan harç da ekonomik gerçeklerle uyuşmuyor. Yapılacak değerlendirmelerden sonra bu düzenlemenin ekim ayına bırakılması da bir alternatif olabilir” dedi.


Express


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