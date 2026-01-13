FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Gündemde gümrük vergisi düzenlemesi var! Bakan Bolat'tan Özel'e yanıt, tek tek saydı: "Hiçbir değişiklik yapılmamıştır"

CHP lideri Özgür Özel bugün yaptığı grup toplantısında gümrük vergisi düzenlemesi üzerinden Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yüklenmişti. Bakan Bolat, sosyal medyadan bir açıklama yaparak Özel'e yanıt verdi. Bolat ayrıca, hızlı kargo yöntemiyle ithal edilecek eşyanın tabi olacağı prosedürlerde hiçbir değişiklik yapılmadığını aktardı.

Gündemde gümrük vergisi düzenlemesi var! Bakan Bolat'tan Özel'e yanıt, tek tek saydı: "Hiçbir değişiklik yapılmamıştır"
Recep Demircan

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, CHP lideri Özgür Özel'in gümrük vergisi düzenlenmesi üzerinden yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Bolat, "Bize gelen tüketici şikayetleri üzerine Bakanlık ilgili birimleri tarafından yoğun bir ürün denetleme çabası içine girildi. Yüzlerce ürün alındı, uluslararası akredite laboratuvarlarda incelendi ve sonuçta yüzde 81 uygunsuz ürün olduğu, analiz sonuçlarıyla tespit edildi. Bunların içinde ayakkabılar, oyuncaklar, saraciye ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun gibi kanserojen, toksik maddeler var." dedi.

Gündemde gümrük vergisi düzenlemesi var! Bakan Bolat tan Özel e yanıt, tek tek saydı: "Hiçbir değişiklik yapılmamıştır" 1

"HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTIR"

Bolat ayrıca, "Yeni düzenlemede Ar-Ge, teknolojik çalışmalar, inceleme, test ve analiz eşyası, üretici ve ihracatçı firmalarımızın ihtiyaç duyduğu numunelik eşya ve modeller, kitap ve benzeri basılı yayınlar, diplomatik eşya, yolcu eşyası, öğretmen, öğrenci ve araştırmacılarımızın, bilim insanlarının eğitim, bilim ve analiz eşyası gibi hızlı kargo yöntemiyle ithal edecekleri eşyanın tabi olacağı prosedürlerde hiçbir değişiklik yapılmamıştır." dedi.

Bolat şunları ifade etti:

"Sayın Özgür Özel,

Bugün partinizin meclis grubunda yaptığınız konuşmada, basitleştirilmiş gümrük sistemi ile ilgili yayımlanan geçiş düzenlemesini Sayın Cumhurbaşkanımıza atfederek çarpıtacak kadar alçaldınız.

Sizin teknik bir düzenlemeyi, istismar ederek, tamamen ülkemizin önemli dış ticaret ortakları ile ilişkilendirmeniz de, adeta bir siyasi acziyet ifadesi ve hayali senaryodur.

Türkiye, gelişmiş her ülkenin yaptığı gibi; tüketicilerine, güvenli, sağlıklı ürün tedarikini temin eder, bunun için hem yurt içindeki ürünleri hem de ithalatını denetler. Tüketiciler için güvensiz ve sağlıksız ürünlerin ne ithalatına ne de üretilip piyasaya sunulmasına düzenlemeler ve denetlemelerle izin vermez. Yanlış yapanları da tespit ettiği zaman gerekli hukuki yaptırımları uygular. Bu konuda yaptığımız çalışmalar gün be gün kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu, sorumlu devlet anlayışının gereğidir.

"GELEN ŞİKAYETLER ÜZERİNE HARELETE GEÇİLDİ"

Bu anlayışla, muafiyetler kapsamındaki ithalatta yapılan denetimler, tüketicilerin ciddi güvensizlik barındıran, toksik ve kanserojen maddeler içeren ürünlere maruz kaldığını, bağımsız laboratuvarlar aracılığıyla ortaya koymuştur. Bize gelen tüketici şikayetleri üzerine Bakanlık ilgili birimleri tarafından yoğun bir ürün denetleme çabası içine girildi. Yüzlerce ürün alındı, uluslararası akredite laboratuvarlarda incelendi ve sonuçta yüzde 81 uygunsuz ürün olduğu, analiz sonuçlarıyla tespit edildi. Bunların içinde ayakkabılar, oyuncaklar, saraciye ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun gibi kanserojen, toksik maddeler var.

Gündemde gümrük vergisi düzenlemesi var! Bakan Bolat tan Özel e yanıt, tek tek saydı: "Hiçbir değişiklik yapılmamıştır" 2

Bunun üzerine oyuncaklar, ayakkabılar, saraciye ürünleri geçen yılın Ekim ayında basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamından çıkarıldı. Diğer ürün gruplarına yönelik denetimler de aralıksız sürdürülmektedir.

Konu budur, bu karar, tüm ülkelere aynı ve eşit ve ayrım gözetmeksizin uygulanmaktadır. Sizin, bugün grup konuşmanızda yaptığınız siyasi çarpıtmaların ve hayali senaryonun ortaya koyduğu ise, sizin tüketicilerimizin ve tüketici sağlığı ile güvenliğinin tarafında olmadığınızdır. Ama kimin tarafında olduğunuzu ve kime hizmet ettiğinizi bugünkü konuşmanızda satır aralarında itiraf ettiniz. Bu itiraf için size teşekkür ederiz.

Biz ise, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldır gece gündüz çalışarak vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde Türkiye’mizi gelişmiş ülkeler seviyesine yükseltmeyi başarmanın, başta vatandaşımızın, tüketici sağlığının, tüketici güvenliğinin ve yatırımın, üretimin tarafındayız.

"HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTIR"

Yeni düzenlemede Ar-Ge, teknolojik çalışmalar, inceleme, test ve analiz eşyası, üretici ve ihracatçı firmalarımızın ihtiyaç duyduğu numunelik eşya ve modeller, kitap ve benzeri basılı yayınlar, diplomatik eşya, yolcu eşyası, öğretmen, öğrenci ve araştırmacılarımızın, bilim insanlarının eğitim, bilim ve analiz eşyası gibi hızlı kargo yöntemiyle ithal edecekleri eşyanın tabi olacağı prosedürlerde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Bu gerçek, söz konusu kararla ilgili 7 Ocak 2026 tarihli kamuoyuna yaptığımız Bakanlık açıklamamızda çok net bir şekilde ifade edilmiştir. Bu konuda kolaylaştırıcı uygulamalar konusunda gümrük idarelerimize gerekli talimatlar verilmektedir.

Gündemde gümrük vergisi düzenlemesi var! Bakan Bolat tan Özel e yanıt, tek tek saydı: "Hiçbir değişiklik yapılmamıştır" 3

Bu düzenlemeyi çarpıtarak oluşturduğunuz bilgi kirliliği, yürüttüğünüz polemikçi, kavgacı, suçlayıcı, yalanlarla dolu siyasi propagandanızın bir aracı olamaz. Buradan size bir malzeme çıkmaz.

Biz vatandaşlarımız için, tüketicilerimiz için haklı, doğru olan neyse yapmaya, vatandaşlarımızın emrinde, hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

13 Ocak 2026
13 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TBMM'de huzur bozan vekillere ceza yolda!TBMM'de huzur bozan vekillere ceza yolda!
Gümrük vergisi düzenlenmesi gündem oldu! Bir tepki daha geldiGümrük vergisi düzenlenmesi gündem oldu! Bir tepki daha geldi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP ömer bolat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Galatasaray İstanbul'a getirdi! Fenerbahçe imza attırıyor!

Galatasaray İstanbul'a getirdi! Fenerbahçe imza attırıyor!

İran paylaşımına gelen tepkilere kızdı! Sert çıktı

İran paylaşımına gelen tepkilere kızdı! Sert çıktı

Ek gümrük vergisi koydu, aralarında Türkiye de var

Ek gümrük vergisi koydu, aralarında Türkiye de var

Ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak, safarideki çatışmada hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak, safarideki çatışmada hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.