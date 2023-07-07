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Güne yükselişle başladı... Altın, dolar ve euroda son durum! Gram altın fiyatı ne kadar?

07.07.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birikimlerini altın alarak değerlendirmek isteyenler güncel altın fiyatları ile ilgili hareketliliği dikkatle takip ediyor. Gram altın fiyatı dün düşüş eğiliminde hareket etmişti. Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 1.610 TL seviyelerini gördü. Peki, dolar ve euroda son durum ne? İşte tüm detaylar...

Güne yükselişle başladı... Altın, dolar ve euroda son durum! Gram altın fiyatı ne kadar?

Dolar, euro ve altın fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Özellikle altın ya da döviz almak isteyenler tarafından fiyatlar dikkatle takip edilirken piyasalardaki son durum da merak ediliyor. Peki, bugün gram altın ne kadar oldu? İşte dolar, euro ve altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

Dün düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,20 altında 1.603 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 civarında yüzde 0,40 artışla 1.610 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.650 lira, Cumhuriyet altını da 10.680 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,2 azalışla 1.911 dolarla kapanışın ardından bugün aynı saatlerde önceki kapanışının yüzde 0,20 üzerinde 1.915 dolardan işlem gördü.

Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişesiyle negatif seyrin sürdüğünü belirterek, bugün yatırımcıların odağında ABD'de açıklanacak istihdam raporunun olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 ve 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dolar saat 11.40 sularında 26,10 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 28,40 TL seviyesinde işlem görüyor.

Güncel döviz fiyatları için tıklayınız

7 TEMMUZ CUMA ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Ons altın: 1.914 Dolar
Gram altın: 1.606 TL
Çeyrek altın: 2.627 TL
Cumhuriyet altını: 10.921 TL
22 ayar bilezik: 1.561 TL

Güncel altın fiyatları için tıklayınız

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