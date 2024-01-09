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Güne yükselişle başladı; işte altın fiyatlarında son durum

09.01.2024 10:40 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl iç piyasada yatırımcısına yüzde 78 kazanç sağlayan altın güne yükselişle başladı. Altının gramı 1960 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,72 düşüşle 1947 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başladı; işte altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1960 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 280 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 370 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yüzde 0,3 artışla 2 bin 34 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, perşembe günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin bankanın gelecek dönemlerdeki faiz kararlarını şekillendirmeye yardımcı olacağını kaydetti.

Ülkede açıklanan son verilere göre, iş gücü piyasasındaki güçlü duruşun devam ettiğini ve bu durumun da Fed'in faiz indirim döngüsüne daha geç başlayabileceği endişelerini desteklediğini anımsatan analistler, bu hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini vurguladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 60 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor. Söz konusu ihtimal yılbaşında yüzde 85'te bulunuyordu.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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