Her ay hesaplara yatacak! Yeni uygulama resmen açıklandı

Turizm sektöründe çalışanlara aylık 3 bin 500 liralık destek geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belirli şartları karşılayan konaklama tesislerinde görev yapan her bir sigortalı çalışan için yıl sonuna kadar aylık 3 bin 500 lira destek sağlanacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turizm sektörüne yönelik yeni destek uygulamasını duyurdu. Açıklamasında, turizmin istihdama katkı sağlayan ve birçok sektörü destekleyen önemli bir alan olduğuna dikkat çeken Işıkhan, uygulamanın sektörün istihdam kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

TURİZM SEKTÖRÜNE 6 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Bakan Işıkhan, belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için aylık 3 bin 500 lira destek verileceğini bildirdi. Destek ödemelerinin yıl sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Işıkhan, bu kapsamda 6 milyar liralık kaynağın doğrudan turizm sektörüne ayrıldığını açıkladı.

DESTEK YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

Açıklamasında turizm sektörünü "bacasız sanayi" olarak nitelendiren Işıkhan, "Ülkemizde birçok sektörü destekleyen, istihdam kapasitemizi güçlendiren, bacasız sanayimiz turizm sektörü için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Sektörde faaliyet gösteren belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar lira kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık. Desteğimiz yıl sonuna kadar devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır