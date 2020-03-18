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Güneşe 10 bin liralık yatırımla 30 yıl ücretsiz elektrik kullanılabilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2020 11:57 | Son Güncelleme

Çatı tipi güneş enerjisi santralleri (GES), hanelerde ortalama 10 bin lira, sanayide 600 bin lira yatırımla 30 yıl boyunca ücretsiz elektrik kullanma imkanı yaratıyor.

Güneşe 10 bin liralık yatırımla 30 yıl ücretsiz elektrik kullanılabilecek

Geçen yıl mayıs ayında yapılan yönetmelik değişiklikleriyle birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisansız elektrik üretim tesislerinde kurulu güç üst sınırı 1 megavattan 5 megavata çıkarıldı ve aylık mahsuplaşma uygulaması hayata geçirildi. Söz konusu değişikliklerle çatı tipi güneş enerjisi santralleri (GES) kurulumu kolaylaştırılırken, bu sisteme yatırımcı ilgisi de gün geçtikçe artıyor.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı'nda (Solar İstanbul 2020), AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin çatısına GES kurulumu yapmak isteyen yatırımcılara yönelik izin konusunda 10 kilovatlık sistem için kolaylaştırılmış bir yöntemin söz konusu olduğunu belirtti.

Bunun için küçük yatırımcıların kendilerine fatura kesen elektrik dağıtım şirketine giderek gerekli matbu formları doldurması gerektiğini belirten Demirdağ, "Elektrik dağıtım şirketinin bu yatırımın söz konusu çatıda yapılabileceğine yönelik verdiği uygunluk sonrası kurulum yapılabilir. Bu da 10 kilovatlık bir kurulum için yaklaşık 3 ay alan bir süreç." dedi.

"Türkiye'nin her yerinde yaklaşık 6 bin megavatlık kurulum yapıldı"

Demirdağ, söz konusu 3 ay içerisinde yatırımcının panellerini tedarik etmesi gerektiğine işaret ederek, "Kurulum için bir mühendislik firmasından destek alınması lazım. Kurulum sırasında işin uzmanı, belli eğitimleri almış ve mesleki yeterliliği olan insanlarla çalışılması gerekir. Bunu yapan birçok şirketimiz var. Türkiye'nin her yerinde yaklaşık 6 bin megavatlık kurulum yapıldı. Bizim tavsiyemiz vatandaşımızın iyi bir araştırma yapması. Bu paneller, kısa sürede atılacak ürünler değil. Bir konutta 8 yılda, ticarethane ve fabrikada ise 5 yılda kendini ödeyen bir sistem alıyorsunuz. 5 yıl çalıştıktan sonra eğer bu paneller çok güç kaybederse zarar edilir. Panellerin 25-30 yıla kadar dayanabileceğini düşünüyorsanız ona göre ürün seçmek gerekiyor." diye konuştu.

Yatırımcının panel seçerken verimlilik oranlarına da dikkat etmesi gerektiğini belirten Demirdağ, test edilmiş, gerekli sertifikasyonları olan ürünlerin küçük yatırımcılar için oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

"Sistem 2 gün içinde kurulabilir"

Demirdağ, çatı tipi GES kurulumunu iyi bir firmanın 2 gün içinde çok rahat bir şekilde yapabileceğini ancak bu noktada elektrik sayacının da çift taraflı sayaca dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Elektrik dağıtım şirketinin çift taraflı sayacı sisteme kaydetmesi gerektiğini belirten Demirdağ, "Yatırımcı, faturasında dağıtım bedelleri ve diğer vergiler hariç olan toptan elektrik fiyatı üzerinden sisteme kullandığı elektriği aylık mahsuplaşma yaparak satabiliyor. Örnek olarak, yatırımcı 500 kilovatsaat elektrik üretip 300 kilovatsaatini kullandıysa devlet yatırımcıya kalan 200 kilovatsaat için ödeme yapıyor. Veya yatırımcı 300 kilovatsaat üretip 500 kilovatsaatlik kullanım yaptıysa bu sefer aradaki 200 kilovatsaat kullanım farkı için yatırımcı devlete ödeme yapıyor." ifadelerini kullandı.

"10 bin liralık yatırımla 25-30 yıl boyunca ücretsiz elektrik kullanabilir hale geliyorsunuz"
Demirdağ aylık mahsuplaşma sayesinde üretilen elektriğin boşa gitmediğini ifade ederek, yatırım maliyetlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ayda 100 lira elektrik faturası ödüyorsanız, yılda 1200 lira eder. 8 yılda yaklaşık 10 bin liralık bir elektrik faturası anlamına geliyor. Çatılara güneş santrali için yapılacak yaklaşık 10 bin liralık yatırımla 25-30 yıl boyunca ücretsiz elektrik kullanabilir hale geliyorsunuz. Sanayide ise daha büyük kurulumlar olduğu için fiyatlar daha çok düşüyor. Burada ise 5 yıllık bir süreçten bahsedebiliriz. Ayda 10 bin lira ödeyen bir sanayici yılda 120 bin lira fatura ödüyor. Bunu 5 yıl üzerinden hesaplarsak yaklaşık 600 bin liralık yatırım yapan birisi, 5 yıllık elektrik faturasını yatırım haline getirdikten sonra ücretsiz elektrik kullanır hale geliyor."

Demirdağ, bu süreçlerin elektrik güvenlik sorunlarını da beraberinde getirebileceğine işaret ederek, vatandaşları bu konuda işin uzmanlarıyla çalışması gerektiği konusunda uyardı.

Çatı GES kurulumlarına ilişkin talebin giderek arttığını da kaydeden Demirdağ, bu yıl sonuna kadar 1500 megavatlık kapasite oluşturulabileceğini sözlerine ekledi.

KAYNAK:AA

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elektrik, fatura,

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