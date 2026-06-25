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Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru tazelendi

Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretimi dün günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru tazelendi

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 61 bin 607 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 54 bin 556 megavatsaat oldu.

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 286 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 557 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,4 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 14,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Böylece, Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik, dün 185 bin 9 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

En son 15 Haziran'da güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik 184 bin 466 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Türkiye, dün 10 bin 636 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 686 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Güneş
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