Güney Koreli o ürüne damping önlemi

Güney Kore menşeli "rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş yassı çelik (kalın levha)" ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Güney Kore menşeli "rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş yassı çelik (kalın levha)" ürününe yönelik damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar belirlendi.

Soruşturma sonucunda bu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Söz konusu eşyanın ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, bu ürünün ithalatında firmalara göre değişmekle birlikte CIF bedelinin yüzde 4,34'ü, yüzde 4,37'si ve yüzde 9,40'ı oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.
