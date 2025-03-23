Güney Sudan'ın para birimi nedir? Güney Sudan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Güney Sudan ya da bilinen resmi adı ile Güney Sudan Cumhuriyeti, Yukarı Nil havzasında yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir Doğu Afrika ülkesidir. Kuzeyde Sudan, doğuda Etiyopya, batıda Orta Afrika Cumhuriyeti, güneyde Uganda, güneybatıda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile güneydoğuda Kenya ile sınır komşulukları vardır.

Sudan’dan 2011 yılında ayrılıp bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, uluslararası tanınmışlığı olan en genç ülke unvanına sahiptir. Başkenti Cuba olan ülkenin orta kısmında Beyaz Nil’in bir bölümünü meydana getirdiği geniş bir bataklık yer alır. Bataklığın ismi Sudd’dur. Ayrıca 2019 yılında Birleşmiş Milletler Dünay Mutluluk raporuna göre en mutsuz 3. ülke olarak belirlenmiştir.

Güney Sudan'ın para birimi nedir?

Güney Sudan, Kavalalar hanedanı zamanında Mısır Hidivliği tarafından işgal edilmiştir. 1956 yılında ilan edilen bağımsızlığa kadar Britanya ve Mısır Sudan’ı ismi altında iki ülke tarafından ortak bir şekilde yönetilmiştir. Ardından yaşanan gelişmelerden sonra bugünkü özerk haline kavuşmuştur.

Sudan’da bitki örtüsü tropikal ormanlar, geniş çayırlar ve bataklıklardır. Nil’in iki büyük kolundan biri Beyaz Nil Nehri’dir ve Sudan’dan doğar. Ekvator ve tropik iklimlerin hakim olduğu Güney Sudan’daki nüfus artışı oldukça yüksektir.

Güney Sudan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Bağımsızlığını resmi olarak 2011 yılının temmuz ayında ilan eden Sudan, Birleşmiş Milletler, Doğu Afrika Topluluğu ve Afrika Birliği üyesidir. Demografik olarak dünyanın en genç ülkelerinden biri olan Sudan’da resmi para birimi Güney Sudan Pound'udur. Güney Sudan pound'u, ülkenin para birimidir ve 100 kuruşa bölünmüştür.

2011 yılındaki bağımsızlığından önce Güney Sudan yasama meclisi tarafından onaylanarak kullanılmaya başlanmıştır. ISO (International Standart of Organization) 4217 uluslararası standartlarına göre kodu ve kısaltması SSP olarak belirlenmiştir. Bunun dışında Güney Sudan’da Güney Sudan Sterlini, Güney Sudan Poundu anlamına da gelmektedir.