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Güneydoğu'da yeni petrol heyecanı! 50 yıl önce kapatılmıştı: Gözlerimle gördüm, şarıl şarıl petrol aktı

05.07.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bulunan ve Adana Seyhan’da beton ile kapatılan kuyulardan çıkan petrol üzerine Güneydoğu Anadolu’da yaklaşık 50 yıl önce beton ile kapatılan sahalarda petrol umudu yeniden yeşerdi. Bölge halkı, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya illerinde kapatılmış olan sahalarda yeniden araştırma yapılmasını istiyor. 69 yaşındaki Ilıcak Mahallesi sakinlerinden Abuzer Aslan "Burada çıkan suda siyah bir leke bıraktığını kendi gözlerimle gördüm" diye konuştu.

Güneydoğu'da yeni petrol heyecanı! 50 yıl önce kapatılmıştı: Gözlerimle gördüm, şarıl şarıl petrol aktı

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 'petrol' müjdeleri sonrası Adıyaman, Batman ve Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa ve Mardin gibi petrol yataklarının bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yeni gelişmeler yaşanıyor. Diyarbakır ve Adana'dan gelen güzel haberler sonrası bölge halkı, kapatılan sahalarda yeniden araştırma çalışması yürütülerek bölgedeki petrol yataklarının tespit edilmesini istiyor.

50-60 ADET ÜSTÜ KAPATILAN KUYU VAR

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bölge halkı yaklaşık yarım asırdır yürütülen petrol arama ve kuyu açma çalışmalarında Fırat Havzası olarak da tabir edilen Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman üçgeninde bulunan yaklaşık 300 kuyudan petrol çıkarıldığını ileri sürerken günlük yaklaşık 20-30 tanker ham petrolün rafinerilerde işlenmek üzer Hatay’a taşındığını belirtiyor. Bölge genelinde 50-60 adet üstü beton ile kapatılan kuyu bulunduğunu da söyleyerek, bu kuyularında aktif hale geçirilmesini beklediklerini kaydetti.

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GAZİANTEP, ADIYAMAN HATTINDA 4 KUYU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketinin 1986 yılında Gaziantep ve Adıyaman’da yürüttüğü arama faaliyetlerinde çalıştığını belirten Gaziantepli Ahmet Ateşli, Gaziantep’in Araban ilçesi ile Adıyaman’ın Besni arasında bulunan 4 ayrı noktada petrol bulunduğunu ve yeterli seviyede olmadığı gerekçesiyle üzerinin beton ile kapatıldığını kaydetti. Adana’nın Ceyhan ilçesinde yıllar önce kapatılan kuyularda 1 milyar dolar değerinde petrol rezervi keşfedilmesi ile heyecanlandığını anlatan Ateşli, Gaziantep ve Adıyaman’da yürüttüğü petrol arama çalışmaları sırasında ciddi rezervler keşfedildiğini vurguladı.

"PETROL ÇIKTIĞINI GÖZLERİMLE GÖRDÜM. ŞARIL ŞARIL PETROL AKTI"

TPAO’nun 1986 yılındaki çalışmalarında işçi olarak görev yaptığını paylaşan Ateşli, “Bizim petrol bulduğumuz yerlerin üzeri kapatıldı. Hiçbir çalışma yapılmadı. Biz oradaki rezervlerin çıkarılarak Türkiye’ye kazandırılmasını bekliyorduk. Araban’daki çalışmalarda yerden petrol çıktığını gözlerimle gördüm. Şarıl şarıl petrol aktı. Oranın üstü de kapatıldı. Kahta’nın karşısında bin 500 metre yükseklikte bir noktada daha bulduk. Hiçbir çalışma yürütülmedi. Hatta çalışmalardan sonra bize ikramiye verildi. Biz neden ikramiye verildiğini sorduğumuzda çalışmalarda petrol bulunmasından dolayı ikramiye verdiklerini söylediler” ifadelerini kullandı.

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“BULUNAN REZERVLER BETONLA KAPATILDI”

Kendisinin katıldığı çalışmaların üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen tek bir adımın atılmadığını sözlerine ekleyen Ateşli, “Bulduğumuz yerlerin hepsinin üstü kapatıldı. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Hatta benim ilk SGK girişim TPAO üzerinden oldu. O dönem verdikleri SGK kayıt belgesini hala saklarım. Başımızdaki Türkiye düşmanı rezervleri kapattı. Her kapatılan yer için ‘Burada bir şey yok’ diyorlardı. Nasıl bir şey yok. Hepsinin üzeri betonla kapatıldı. Adana’da yaşanan durumun aynısı bu bölgeler içinde olabilir. Zaten arama yaptığımız bölgelerin kayıtları hala duruyordur. TPAO tekrardan bu noktalara bakmalı” dedi.

’’CEYHAN İLE HEYECANLANDIK’

Araban’da 1990’lı yıllarda petrol arandığını ve aramalarına çalışmalarına şahit olduğunu söyleyen Erol Sülüker, ’’Adana Ceyhan’da bulunan petrol ile heyecanlandık, gururlandık. Burada yeniden araştırma yapılıp, bu kuyuların aktif hale geçirilmesini arzu ediyoruz’’ diye konuştu.

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YARIM ASIR ÖNCE BİN 200 RAKIMDA ARAMA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Malatya’nın Akçadağ ilçesinde petrol ve doğal gaz heyecanı yaşanıyor. Bölge halkı 50 yıl önce bin 200 metre rakımda petrol araması yapıldığını ve açılan yaklaşık15-30 arası kuyunun üzerinin beton ile kapatıldığını iddia etti. Aramalarda doğal gaz da bulunduğunu kaydeden bölge halkı, Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi Sivri mevkiinde 1969 ila 1970 yıllarında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen aramalar sonrasın kapatılan kuyularda yeniden çalışma yapılmasını istiyor. Mahalleli yarım asır önceki çalışmalarda arama yapılan bölgelerde ve çevresinde yeni rezervlerin bulunacağına inandıklarını kaydetti.

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"BÖLGENİN TOPRAK YAPISI FARKLI"

Yıllar sonra bölgeyi ziyaret eden 2001- 2007 yılları arasında Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevinde bulunan daha sonra ise emekli olan 69 yaşındaki Ilıcak Mahallesi sakinlerinden Abuzer Aslan öğrencilik yıllarında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede petrol araması yapıldığını belirterek ,"55 yıl sonra buraya geldim yeni bir çalışmanın yapılması ülkemize bu sıkıntılı dönemde bir kaynak olacaktır" ifadelerini kullandı.

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"KUYUDAN ÇIKAN SU AKTIĞI GÜZERGAHTA SİYAH LEKE BIRAKIYORDU"

Öğrencilik yıllarında bölgede bir süre işçi olarak çalıştığını kaydeden Aslan,"1967 yılında lise birinci sınıfta öğrenci idim. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü Sivri denilen bölgede petrol arama çalışması yaptı. Bu arada 50 gün çalıştım. Bir iki yıl çalışma yapıldıktan sonra su çıktığını ve petrol bulamadıklarını söyleyerek kuyuları kapattılar. Burada çıkan suda petrol katkısının olduğunu güzergahında siyah bir leke bıraktığını kendi gözlerimle gördüm'' şeklinde konuştu.

"AZDA OLSA DOĞAL GAZ BULUNDU"

Emekli eğitimci ve idareci bölgede arazisi bulunan Ilıcak Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Necati Aladağ ise bölgede yapılan çalışmalarda az da olsa doğal gaz bulunduğunu iddia ederek, "1970 yıllarında, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü Sivri denilen bölgede sondaj çalışmalarına başlandı. Bir süre yapılan araştırmalarda petrol bulunmadığı söz konusu edilerek çalışmalara son verildi. Yapılan sondaj çalışmalarında çok az da olsa bir doğalgaz rezervine rastlandığı ve büyük bir suyun çıktığı akan suyun siyah bir renk aldığını duyanlardanız" şeklinde konuştu.

(İHA)

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