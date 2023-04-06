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Günlerdir soğan fiyatı konuşuluyordu! Kilosu 100 TL’ye yükselen biber gizli zam şampiyonu oldu

06.04.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğan fiyatlarına gelen zamlar sonrası kilosu tezgahlarda 30 TL’ye kadar yükselmişti. Ancak bir ürün daha varki o da sivi biber. Mart ayında soğanı takip ederek fiyatı en çok pahalanan üçüncü ürün olan biberin kilosu 100 TL’ye yükseldi.

Günlerdir soğan fiyatı konuşuluyordu! Kilosu 100 TL’ye yükselen biber gizli zam şampiyonu oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,29 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 50,51'e gerilediğini açıklamasının ardından TCMB'nin Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı. Rapora göre, martta yıllık enflasyon tüm alt gruplarda düşüş kaydetti.

Enerji grubu fiyatları, kur ve emtia fiyatlarındaki görünüme paralel olarak ılımlı seyretmeye devam etti. Türk lirasındaki istikrarlı seyir ve ithalat fiyatlarındaki olumlu görünüme ek olarak, giyim ve ayakkabı sektöründe sezon indiriminin mart ayında da devam etmesinin etkisiyle, temel mal grubunda aylık fiyat artışı yavaşladı. Gıda fiyatları bu dönemde temelde kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri öncülüğünde tarihsel eğiliminin üzerinde artış kaydetti.

SOĞAN FİYATI 30 LİRAYA DAYANDI

Gerileyen enflasyona rağmen gıda fiyatları artmaya devam ederken, soğan fiyatları pazar tezgahlarında 30 liraya kadar yükseldi. TZOB verilerine göre markette fiyatı en fazla artan ürünlerden ikincisi olan soğana Mart ayında gelen zam yüzde 17,2 olarak açıklandı.

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BİBER FİYATI 100 TL’Yİ GÖRDÜ

Fiyat artışlarında soğandaki artışı takip eden diğer ürün ise yüzde 13’lük artışla sivri biber oldu. Ancak pazar ve market tezgahlarının gizli zam şampiyonu biberin etiket fiyatını gören vatandaşlar ikinci bir şaşkınlık daha yaşadı. Kilosu 100 TL’ye satılan tatlı kıl biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı.

BAKAN NEBATİ’DEN ENFLASYON MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; küresel enflasyonun mart ayında gerilediğine dikkat çekerek, önümüzdeki günlerde de enflasyonun kademe kademe gerileyeceğini söylemişti.


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biber

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