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Günlük 100 TL ödüyor! İŞKUR'dan işsizler için yeni fırsat...

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2020 09:02 | Son Güncelleme

"Deneyimim yok, iş bulamıyorum." diye üzülmeyin! İŞKUR'un "İşbaşı Eğitim Programları"na katılarak hem iş tecrübesi hem de para kazanabilirsiniz. İŞKUR, teorik eğitim alan kursiyerlerine, eğitim aldıkları mesleklerde tecrübe edinme fırsatı da yaratıyor. İşbaşı Eğitim Programlarına katılan tüm kursiyerler, işbaşı eğitimi ile çalışma hayatına adım atarken maaş da alıyor.

Günlük 100 TL ödüyor! İŞKUR'dan işsizler için yeni fırsat...

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları ile işveren ve iş arayanları bir araya getirmeye devam ediyor. İŞKUR E-Şube üzerinden il bazında İEP kurslarının sorgulamasını yapabilir, meslek ya da yeteneğinize uygun kurslara başvurabilirsiniz. İlgili kursa başvurmadan katılım koşullarına dair açıklamayı okumayı unutmayın. İŞKUR ayrıca kursiyerlerin işbaşı eğitimi için iş yeri taleplerini de dikkate alıyor. Aynı şekilde işverenler de İŞKUR'dan belirli nitelikteki kursiyerler için talepte bulunabiliyor.

KURSLARA KAYIT KOŞULLARI VE DETAYLARI

  • İŞKUR'a iş arayan sıfatı ile kayıtlı 15 yaşını doldurmuş her T.C. vatandaşı kursiyer olabiliyor.

  • Programa dahil olabilmek için kurs tarihinden bir ay öncesine kadar işsiz olma şartı var.

  • İşverenle birinci ya da ikinci dereceden akraba olanların programa başvurmasına izin verilmiyor.

  • Kurs koşullarını sağlayan her kursiyer programa başvurabiliyor.

  • İŞKUR İşbaşı Eğitim Kursları, günde en az 6 en fazla 8 saat olmak üzere, haftanın 6 günü ve 45 saati aşmayacak şekilde düzenlenebiliyor.

  • İşbaşı eğitimleri, sektörlerine göre değişiklik gösterse de en az 3 en fazla 6 ay süresince yapılabiliyor.

  • Kursların devam zorunluluğu bulunuyor. Ancak kursiyerler mazeret izni ya da 5 gün sağlık izni kullanabiliyor. Ancak izin sürelerinin aşımı ya da İŞKUR'un kabul etmediği bir gerekçe ile devamsızlık yapılması halinde ilişik kesiliyor.

  • Bir kursiyer, iş başı eğitim programlarına iki yıl içinde fiili olarak en fazla 320 gün katılabiliyor.

  • İşbaşı Eğitim Programı'na katılan her kursiyere program sonunda, katıldığı mesleki kursa yönelik İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası veriliyor.

    • İŞKUR KURSİYER MAAŞI ÖDÜYOR MU?

    İşbaşı eğitim programlarına katılan kursiyerler, kursa fiilen katıldıkları gün üzerinden ücret alıyorlar

    Bu ücretlendirme ;

    • İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 89,4 TL,

    • Öğrenciler için günlük 67,05 TL,

    • İşsizlik ödeneği alanlar için ise günlük 44,7 TL olarak yapılıyor.

    Ücretlendirmede iki istisna mevcut;

    • Geleceğin Mesleği kategorisindeki kurslarda günlük ücret 100 TL.

    • Kurslara özellikle imalat sektörü için katılan annelere çocuk bakım yardımı yapılıyor. Bu yardımdan faydalanabilmek için çocuğun 2-5 yaş aralığında olma zorunluluğu var.

    Söz konusu ödemeler, kursiyerlerin zorunlu giderlerini karşılamak amacıyla yapılıyor. Ayrıca kurs süresi boyunca tüm katılımcıların sağlık sigortası ve iş kazası sigortalarına ait primler de kurum tarafından yatırılıyor.

    Program süresi boyunca kursiyerlerin meslek hastalığı primini de yatırılıyor.

    İşsizlik ödeneği alan kursiyer adayları için hatırlatalım: Kurs boyunca işsizlik maaşınız kesintiye uğramaz. Ancak geçerli bir gerekçe olmadan kursu yarım bırakırsanız işsizlik maaşınız kesintiye uğrayabilir.


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