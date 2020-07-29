Günlük 100 TL veriyor! İş bulamayan ve meslek öğrenmek isteyenlere büyük fırsat

İŞKUR, Türkiye'deki işsizlikle mücadeleyi sürdürüyor. Özellikle dezavantajlı grupları iş gücü piyasasına katmak için programlar açan İŞKUR, bazı katılımcılara maaş veriyor. İŞKUR İşbaşı Eğitim ve Mesleki Eğitim kurslarına dahil olursanız hem meslek edinebilir hem de para kazanabilirsiniz. Peki bu kurslara kimler katılabilir? Kursiyer maaşları ne kadardır? Sizin için soruların cevaplarını araştırdık.
KURSİYER MAAŞI ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?
Kurs kaydını zamanında yapmak (Gecikme için verilen ek süreye kalmamak)
Zaruri gider beyanı
MESLEKİ EĞİTİM KURSLARINA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Mesleki eğitim kursları vatandaşlara meslek öğretir ve mesleği olduğu halde iş bulamayan vatandaşlara istihdam sağlar. Şartlar şu şekildedir:
İŞKUR'a kayıtlı ve 15 yaşını tamamlamış bir işsiz olmak
Mesleğin özel şartlarını sağlayacak nitelikte olmak
Emekli olmamak
İş ve meslek danışmanlığı hizmetini kullanmak
İŞKUR'un aynı meslekte düzenlediği başka bir kursu bitirmemiş olmak
Kurs günlük 5-8 saat arası ve haftada en fazla altı gün düzenlenir. Kurs süresi 160 günü geçmez ve haftada 30-40 saat arası çalışırsınız.
MESLEKİ EĞİTİM KURSİYER ÜCRETLERİ NE KADARDIR?
Günlük olarak;
Sanayi sektörü için düzenlenen istihdam garantili meslek kurslarında 60 TL zaruri gider ödemesi (Katılan kadınların 2-5 yaş arası çocuğu varsa aylık 400 TL bakım desteği)
Geleneksel mesleklere yönelik kurslarda 40 TL zaruri gider ödemesi
İstihdam garantisi olmayan kurslarda 30 TL zaruri gider ödemesi
İşte Anne Projesi çerçevesince 0-15 yaş arası çocuğu olan ve sonrasında istihdam garantili kurslara katılan kadınlar 95 TL zaruri gider ödemesi
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin iş tecrübesi edinmesi amacıyla düzenlenen bu programdan öğrenciler, çiftçiler, isteğe bağlı sigortalılar, sosyal yardım, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanabilir. Şartlar şunlardır:
İŞKUR'a kayıtlı ve 15 yaşını bitirmiş bir işsiz olmak
İşverenin eşi veya akrabası olmamak
Emekli olmamak
Başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde işverenle çalışmamak
Günlük 5-8 saati ve haftada 6 günü aşmayan kursların toplam süresi mesleklere göre değişir.
KURSİYER MAAŞLARI NE KADARDIR?
Günlük olarak;
İş arayan statüsündekilere 89.4 TL
Öğrencilere 67.05 TL
İşsizlik ödeneği alanlara 44.7 TL
"Geleceğin mesleği" programlarındakilere 100 TL
İmalat sektöründeki kadınlara 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği
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