Günlük 100 TL veriyor! İş bulamayan ve meslek öğrenmek isteyenlere büyük fırsat

İŞKUR, Türkiye'deki işsizlikle mücadeleyi sürdürüyor. Özellikle dezavantajlı grupları iş gücü piyasasına katmak için programlar açan İŞKUR, bazı katılımcılara maaş veriyor. İŞKUR İşbaşı Eğitim ve Mesleki Eğitim kurslarına dahil olursanız hem meslek edinebilir hem de para kazanabilirsiniz. Peki bu kurslara kimler katılabilir? Kursiyer maaşları ne kadardır? Sizin için soruların cevaplarını araştırdık.

KURSİYER MAAŞI ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Kurs kaydını zamanında yapmak (Gecikme için verilen ek süreye kalmamak)

Zaruri gider beyanı

En fazla yüzde 10 devamsızlık hakkı

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARINA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Mesleki eğitim kursları vatandaşlara meslek öğretir ve mesleği olduğu halde iş bulamayan vatandaşlara istihdam sağlar. Şartlar şu şekildedir:

İŞKUR'a kayıtlı ve 15 yaşını tamamlamış bir işsiz olmak

Mesleğin özel şartlarını sağlayacak nitelikte olmak

Emekli olmamak

İş ve meslek danışmanlığı hizmetini kullanmak

İŞKUR'un aynı meslekte düzenlediği başka bir kursu bitirmemiş olmak

İŞKUR'un şahsınıza yönelik kurslara katılmama yönünde bir yaptırım uygulamaması

Kurs günlük 5-8 saat arası ve haftada en fazla altı gün düzenlenir. Kurs süresi 160 günü geçmez ve haftada 30-40 saat arası çalışırsınız.