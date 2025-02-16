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Günlük 1083 TL ödeniyor! Başvuru yağıyor 'Noter huzurunda kurayla belirlenecek'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
16.02.2025 14:35
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İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş öğrencilerin iş deneyimi kazanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde 242.391 başvuru olduğunu bildirdi. Programa katılan öğrencilere günlük 1083 TL ödendiği ve öğrencilerin genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortasının İŞKUR tarafından yapıldığını söyleyen Güneş, haftada en az 1, en fazla 3 gün programa katılabildiklerini, bir öğrencinin en fazla 140 gün programdan faydalanabileceğini belirtti.

Günlük 1083 TL ödeniyor! Başvuru yağıyor 'Noter huzurunda kurayla belirlenecek'

İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde 242 bin öğrenci başvurdu. İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, 4 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla tanıtılan ve başvuruları 10 Şubat'ta başlayan İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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Farklı platformlarda bir araya geldikleri gençlerin iş tecrübesi eksiklikleri olduğunu tespit ettiklerini belirten Güneş, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla İŞKUR Gençlik Programı'nı hazırladıklarını söyledi.

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HEM MADDİ DESTEK HEM DE ÇALIŞMA DİSİPLİNİ

Programın, üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmayı, becerilerini geliştirmeyi ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan aktif iş gücü programı olduğunu aktaran Güneş, devlet üniversiteleriyle işbirliği içinde yürütülen programın öğrencilere hem maddi destek sağladığını hem de çalışma disiplini kazandırdığını dile getirdi.

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Güneş, genç işsizliğiyle mücadelenin, ülkenin önemli gündem maddelerinden biri olduğuna işaret ederek, bu konuda bugüne kadar önemli mesafe katedildiğini, 2020'de yüzde 25,3 olan genç işsizlik oranını 2024'te yüzde 16,3'e düşürdüklerini anlattı.

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"GENÇ İŞSİZLİĞİ AZALTACAK BİR HİZMET"

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Güneş, "İŞKUR Gençlik Programı'nı, öğrencilerin güvenli bir ortamda, okudukları üniversitelerinde, iş gücü piyasasına girişte onlara kolaylık sağlayacak, deneyim kazanacakları, orta ve uzun vadede genç işsizliği azaltacak bir hizmet olarak görüyoruz." dedi.

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KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Programa, 18 yaşını dolduran, devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören öğrencilerin başvurabildiğini belirten Güneş, ailesiyle yaşayan öğrenciler için hane gelirinin net asgari ücretin 3 katını aşmaması gerektiğini, yurtta kalan öğrencilerin ise bu şarttan muaf tutulduğunu söyledi.

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Güneş, programa kabul edilecek öğrencilerin, üniversite tarafından noter huzurunda yapılacak kurayla belirleneceğini duyurdu.

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"ÖĞRENCİLERİN PROGRAMA İLGİSİ BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ"

Programa başvuru tarihlerinin üniversitelerin akademik takvimlerine göre belirlendiğini dile getiren Güneş, bu nedenle her üniversitenin başvuru tarihinin farklı olduğunu, başvuruların ise 5 gün sürdüğünü kaydetti.

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Güneş, öğrencilerin programa ilgisinin kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, "54 ildeki 86 üniversitede 69 bin 93 kontenjan için 242 bin 391 başvuru alındı. Devam eden başvurular da var, önümüzdeki günlerde açılacak programlar da bulunmaktadır." diye konuştu.

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Programa dahil edilen öğrencilerin temizlik işleri, tehlikeli ve çok tehlikeli işler dışında üniversitelerin belirlediği alanlarda görev alabileceklerini vurgulayan Güneş, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimiz, gelişimlerine katkısı olacağını düşündüğümüz, araştırma-geliştirme faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projelerin desteklenmesi, kampüs bilgi sistemleri ve teknolojik altyapının desteklenmesi, kütüphane faaliyetlerinin desteklenmesi, geri dönüşüm, sportif ve kültürel etkinlikler, biyolojik çeşitliliğin korunması, sağlık ve rehberlik merkezi faaliyetlerinin desteklenmesi gibi 30'a yakın alanda görev alabilirler. Bildiğiniz üzere, ikiz dönüşüm (yeşil ve dijital dönüşüm) çağındayız ve belirlenen alanların birçoğu da bu sürece katkı sağlayacak alanlar. Amacımız, gençlerimizin ikiz dönüşüm çağı becerileriyle donatılmasına katkı sağlamak."

AA-20250216-37068724-37068723-ISKUR_GENCLIK_PROGRAMINA_6_GUNDE_242_BIN_OGRENCI_BASVURDU

"PROGRAMA KATILAN ÖĞRENCİLERE GÜNLÜK 1083 LİRA ÖDENİYOR"

Güneş, programa katılan öğrencilere günlük 1083 lira ödendiğini ve öğrencilerin genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortasının da İŞKUR tarafından yapıldığını söyledi.

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HAFTADA EN AZ 1, EN FAZLA 3 GÜN

Öğrencilerin haftada en az 1, en fazla ise 3 gün programa katılabildiklerini ifade eden Güneş, bir öğrencinin en fazla 140 gün programdan faydalanabileceğini belirtti.

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Güneş, programa dahil olan öğrencilerin, sigortalı bir işte çalışmalarının önünde bir engel olmadığını da sözlerine ekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR destek genç
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