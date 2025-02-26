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Günlük 2 milyon TL para kazanıyorlarmış! 32 bin TL maaşla vardiyalı çalışma... Şebeke böyle çöktü

26.02.2025 10:33
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Adana’da başkalarının hesaplarını 15 bin TL’ye kiralayıp günlük 2 milyon TL para kazanan yasa dışı bahis şebekesi yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda 5 kişi yakalanırken 3’ü tutuklandı. B.T.’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden açtığı panel ile yasa dışı bahis oynattığını belirlenirken B.T.’nin kurduğu panel sisteminde çalışan K.B., K.O., M.A. ve E.Y.’nin ayda 32 bin TL maaş ile vardiyalı sistemle çalıştıkları öğrenildi.

Günlük 2 milyon TL para kazanıyorlarmış! 32 bin TL maaşla vardiyalı çalışma... Şebeke böyle çöktü

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (SİBER) ekipleri, B.T.’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden açtığı panel ile yasa dışı bahis oynattığını belirledi. 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan siber polisi, şüphelinin yasa dışı bahis ağını yönettiği evi tespit etti.

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ÇOK SAYIDA KREDİ KARTI VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Siber polisleri söz konusu eve yaptığı operasyonda orada çalışan K.B., K.O., M.A. ve E.Y.’yi yakaladı. B.T. ise başka bir adreste yakalandı. Operasyonda 200 mermi ile çok sayıda kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

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AYLIK 15 BİN TL’YE HESAP KİRALADILAR

Siber polis yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda şebekenin başkalarına ait banka hesaplarını aylık 15 bin TL’ye kiraladığını belirledi. Şüphelilerin kiraladıkları banka hesapları üzerinden günlük 2 milyon TL parayı kriptoya atarak izini kaybettirdiği tespit edildi.

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32 BİN TL MAAŞLA VARDİYALI ÇALIŞIYORLAR

B.T.’nin kurduğu panel sisteminde çalışan K.B., K.O., M.A. ve E.Y.’nin ayda 32 bin TL maaş ile vardiyalı sistemle çalıştıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T., K.B., K.O. tutuklanırken M.A. ve E.Y. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana bahis yasa dışı bahis cezası
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