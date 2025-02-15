Günlük 700 bin lira topluyorlar! 'Olağanüstü fahiş kâr var' Vatandaştan sonra onlar da isyan etti, 'Psikolojimizi bozdu'

Restoran ve kafeler kuver ve servis ücreti almaya devam ediyor. Vatandaşlar işletme sahiplerinin bu taleplerinden rahatsızlık duyarken garsonlar da alınan ek ücretlere sitem etti. Alınan ek ücretlerin garsonlar arasında bölüştürüldüğü, çalışanların masrafları için kullanıldığı söylenirken bazı garsonlardan açıklama geldi.

Buna göre, alınan ücretlerde bazı restoranlar garsonlara hiç vermiyorken bazıları ise yüzde 1 ile 3 arasında sınırlı tuttuğu söylendi. Duruma tepki gösteren garsonlar, sorunu CİMER'e ve sendikalara bildiriyor. Restoran sahipleri ise servis ücretinin garsona verilmesinin zorunlu olmadığını vurguluyor.

GÜNLÜK 700 BİN LİRALIK KUVER ÜCRETİ

Sabah'a konuşan bir garson, çalıştığı lüks restoranda günlük cironun 7-8 milyon lira olduğunu belirtti ve müşterinn masaya oturması ile yüzde 10'luk kuver ücretinin dahil edildiğini restoranın günlük olarak kuverden 700 bin liraya kadar kazandığını aktardı. Garson, paranın adil bir şekilde dağıtılmadığını ifade ederek şu cümleleri sarf etti:

"Ama bu para bizlere adil bir şekilde yansıtılmıyor. Gün sonunda kasadan bize çıkan rakam sadece 1000 TL civarında. Ayrıca kuver ve servis ücretini gören müşteri de bize kötü davranıyor. Bu durum bizim de psikolojimizi bozdu."

OLAĞANÜSTÜ FAHİŞ KAR

Bir başka garson ise, otel restoranlarında ve lüks mekanlarda milyonlarca lira kuver ve servis ücretinin toplandığını vurgulayarak, "Milyonlarca liralık kuver ve servis ücreti topluyor ama bu ücretlerden bize düşen neredeyse yok. İşin içinden biri olarak söylüyorum. Şuan restoranlarda fahiş değil olağanüstü fahiş karlar var..." dedi.

BAHŞİŞLER DÜŞÜK DİYE SERVİS ÜCRETİ

Konu ile ilgili Show Haber'e açıklamalarda bulunan işletme sahibi ise servis ücreti istemelerinin nedeni olarak bahşiş miktarlarının çok az olduğunu aktardı. Kuver ücretinin alındığını bir restoranın sahibi ise, ""Gelen misafirlerimiz, 'Biz kuver talep etmiyoruz' dediğinde birçok işletme sahibi bu konuda bir baskı uygulamıyor" şeklinde konuştu.

MENÜDE YAZMASI ZORUNLU

Yasaya göre, ek ücretlerin menüde mutlaka yazması gerekiyor. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, "İlan etmediği bir ücreti bizden talep ediyorsa, adisyona yansıtıyorsa bu yasal değildir. O fiyat listesinin fotoğrafını çekip faturası ile birlikte Tüketici Hakem Heyetlerine başvurup kendilerinden usulsüz olarak kendilerinden istenen paranın iadesini isteyebilir" şeklinde konuştu.

İŞLETME SAHİBİ GARSONA VERMEK ZORUNDA DEĞİL!

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, işletmenin garsona toplanan bu ücretleri verme zorunluluğunun olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Kuver masaya servis edilen ürünlerin ücretidir. Zaten bunun garsona verilmesi gibi bir durum olamaz. Hesaba ek servis ücreti alan işletmelerde de bunu garsona ödeme gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Bu tamamen işletmelerin insiyatifinde. Kimi yüzde 1 verir kimi yüzde 3 verir kimi tamamını verir. Sonuçta orada taşınırken kırılan dökülen de bir sürü ürün var bu ücret de garsondan kesilmiyor. Ayrıca garsonlarına iyi maaş veren işletmeler var. Bir de sen neden servis ücretinin tamamını vermiyorsun denilemez"