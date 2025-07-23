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Günlük elektik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 192 bin 560 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 187 bin 1 megavatsaat oldu.

Günlük elektik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 330 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 254 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 192 bin 560 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 187 bin 1 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 22 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 540 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim
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