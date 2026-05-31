Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (31 Mayıs 2026)

Türkiye'de dün günlük bazda 710 bin 679 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 692 bin 727 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 303 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 326 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 710 bin 679 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 692 bin 727 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile güneş santralleri ve yüzde 12,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 23 bin 164 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 893 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

