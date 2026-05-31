Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (31 Mayıs 2026)

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 303 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 326 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 710 bin 679 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 692 bin 727 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile güneş santralleri ve yüzde 12,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 23 bin 164 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 893 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

