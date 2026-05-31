Araçlar kuyruk oldu 'Uzaksanız da uğrayın, bu kadar beklemiyordum'

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan Millet Bahçesi, hafta sonu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Manzara izlemek ve aileleriyle vakit geçirmek için bölgeye gelen çok sayıda ziyaretçi, araç yoğunluğuna neden oldu.

Özellikle akşam saatlerinde artan ziyaretçi sayısıyla birlikte Millet Bahçesi çevresinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler otopark alanlarında ve çıkış noktalarında ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Ziyaretçiler ise bir yandan manzaranın tadını çıkarıp bolca fotoğraf çektirdi.

"HERKESİN BURAYI GELİP GÖRMESİNİ İSTERİM"

Ziyaretçilerden Murat Aktaş İstanbul’dan memleketine geldiğini söyledi. Aktaş, "Gezmeye geldim. Buralar çok güzel. Herkese tavsiye ederim, gelip görmelerini isterim. Burada Millet Bahçemiz var. Manzaramız çok güzel. Lavanta Adamız var. Feribot turları başlamış, memleketimiz çok güzel" dedi.

"BURASI YOZGAT’IN PARİS’İ OLMUŞ"

Sude Günaydın "Bursa’da yaşıyorum, Kırşehir’de okuyorum. Buraya annemle babamın memleketi olduğu için ziyarete geldim. Geziyoruz, eğleniyoruz. Barajımız var, Lavanta Adamız, Millet Bahçemiz var. Millet Bahçemizde fotoğraf çekiyoruz. Büyüklerimizi ziyaret edip hem büyüklerimizle geziyoruz hem de büyüklerimizle eğlenerek fotoğraf çektiriyoruz. Bu bayram kalabalık ve çok güzel geçti. Burası çok güzel ve gelişmiş, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yozgat’ın Paris’i olmuş" ifadelerini kullandı.

"MUAZZAM BİR YER, BU KADAR BEKLEMİYORDUM"

Efkan Karaduran ise "Ankara’dan geliyorum. Aydıncık ilçesine damadım, buraya ilk defa geliyorum. Muazzam bir yer, bu kadar beklemiyordum. Güzel kalabalık var. Kesin gelip görmeniz gereken yerlerden birisi. Yakınlardaysanız kesinlikle uğrayın, uzaksanız da uğrayın. Çok ayrı bir yer. Paris’ten daha iyidir. Havası, oksijeni mükemmel. Gelip görün, görmeye değer" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

