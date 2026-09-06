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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (6 Eylül 2026)

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 92 bin 979 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 74 bin 537 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (6 Eylül 2026)

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 394 megavatsaatle 14.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 938 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 92 bin 979 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 74 bin 537 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,9 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 983 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 208 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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