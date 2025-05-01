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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 925 bin 205 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 929 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 202 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 143 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 925 bin 205 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 929 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,1 ile rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,3 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 349 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 77 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim
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