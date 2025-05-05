Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 590 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 720 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 733 bin 257 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 742 bin 946 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,2 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 12,9 ile akarsu hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 761 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 450 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır