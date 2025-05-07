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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 931 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 780 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 789 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 698 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 891 bin 931 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 780 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 835 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 687 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim
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