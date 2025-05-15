FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 915 bin 768 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 332 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 207 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 622 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 915 bin 768 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 332 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 16,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 125 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 689 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Satışlar arttı! 'Bayrama doğru tekrar hareketlilik bekliyoruz'Satışlar arttı! 'Bayrama doğru tekrar hareketlilik bekliyoruz'
Hizmet üretim endeksi martta yıllık yüzde 0,4 arttıHizmet üretim endeksi martta yıllık yüzde 0,4 arttı

Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bugün olmadı ama yarın! İstanbul Trump'ın aklından çıkmadı

Bugün olmadı ama yarın! İstanbul Trump'ın aklından çıkmadı

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Dev şirketten 4.5 milyar liralık satış! Açıklama geldi

Dev şirketten 4.5 milyar liralık satış! Açıklama geldi

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Altın 10 Nisan'dan beri bunu görmedi!

Altın 10 Nisan'dan beri bunu görmedi!

Altın alacaklar için net konuştu! 'Son ay' diyerek tarih verdi

Altın alacaklar için net konuştu! 'Son ay' diyerek tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.