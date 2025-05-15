Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 207 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 622 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 915 bin 768 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 332 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 16,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 125 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 689 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır